Hôm nay 19/9, Kim Soo Hyun chính thức trở lại showbiz

Sau khoảng 1 năm 6 tháng tạm dừng các hoạt động tại Hàn Quốc, Kim Soo Hyun sẽ chính thức xuất hiện trước công chúng trong nước vào hôm nay (19/9), đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của nam diễn viên.

Theo MyDaily, Kim Soo Hyun sẽ tham dự The Fact Music Awards 2026 (TMA) được tổ chức tại Sân vận động Asiad Busan với vai trò người trao giải. Đây là lịch trình chính thức đầu tiên nam diễn viên trực tiếp xuất hiện trên sân khấu trong nước sau thời gian dài vắng bóng.

Kim Soo Hyun sẽ tham dự The Fact Music Awards 2026 (TMA).

Kim Soo Hyun gần như ngừng toàn bộ hoạt động kể từ tháng 3/2025, sau khi vướng tranh cãi liên quan đến những cáo buộc về mối quan hệ trong quá khứ với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên. Phía Kim Soo Hyun khi đó lên tiếng phủ nhận các cáo buộc và tiến hành các biện pháp pháp lý.

Sau quá trình điều tra, đến tháng 7/2026, cảnh sát Hàn Quốc quyết định không chuyển vụ việc sang công tố do xác định không có căn cứ để truy tố Kim Soo Hyun đối với các cáo buộc được đưa ra. Trước đó, Kim Se Ui, đại diện kênh YouTube Garo Sero Research Institute - đơn vị liên quan đến việc lan truyền các nội dung cáo buộc nam diễn viên, đã bị bắt và truy tố với những cáo buộc liên quan đến phỉ báng.

Trước khi trở lại sân khấu trong nước, Kim Soo Hyun đã có động thái tái xuất tại thị trường quốc tế. Tháng trước, nam diễn viên bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37, nhân kỷ niệm 37 năm thành lập RCTI, một trong những đài truyền hình tư nhân lớn tại Indonesia.

Tại đây, Kim Soo Hyun giao lưu với khán giả và thể hiện khả năng ca hát, cho thấy anh đang từng bước nối lại các hoạt động trước công chúng sau thời gian dài im ắng.

Và hôm nay, sự chú ý tiếp tục đổ dồn về màn xuất hiện của Kim Soo Hyun tại quê nhà. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới và Nữ Hoàng Nước Mắt, qua đó trở thành một trong những ngôi sao Hallyu được biết đến rộng rãi tại châu Á.

Trước khi trở lại sân khấu trong nước, Kim Soo Hyun đã có động thái tái xuất tại thị trường quốc tế.

Sự trở lại tại The Fact Music Awards 2026 vì thế nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, khán giả đang chờ đợi những chia sẻ đầu tiên của Kim Soo Hyun sau quãng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Câu hỏi được đặt ra là nam diễn viên sẽ gửi gắm thông điệp gì đến người hâm mộ trong lần đầu tiên trở lại sân khấu Hàn Quốc sau 1 năm 6 tháng.