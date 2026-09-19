Choosin’ Texas của Ella Langley vừa ghi thêm một cột mốc đáng chú ý trên Billboard Hot 100 khi có tuần thứ 22 đứng ở vị trí Top 1 trên bảng xếp hạng. Thành tích này giúp ca khúc san bằng kỷ lục với siêu hit All I Want for Christmas Is You của diva Mariah Carey, vốn cũng có 22 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục giữ vị trí Quán quân trong tuần tới, Langley sẽ trở thành nghệ sĩ sở hữu ca khúc có thời gian đứng đầu BXH Billboard Hot 100 lâu nhất lịch sử.

Trước khi chạm tới cột mốc này, Choosin’ Texas đã liên tục thiết lập những kỷ lục mới. Ca khúc từng vượt qua Old Town Road của Lil Nas X và A Bar Song (Tipsy) của Shaboozey để trở thành ca khúc không mang chủ đề lễ hội có thời gian đứng ở Top 1 lâu nhất trên Hot 100.

Được Ella Langley đồng sáng tác cùng Luke Dick, Miranda Lambert và Joybeth Taylor, bài hát kể câu chuyện về một mối tình tan vỡ khi người đàn ông lựa chọn một cô gái đến từ Texas. Những chi tiết gắn với văn hóa miền Nam nước Mỹ được đặt trong một câu chuyện tình cảm gần gũi, giúp ca khúc tiếp cận cả khán giả yêu dòng nhạcCountry truyền thống lẫn người nghe nhạc Pop.

Sự kết hợp giữa chất liệu Country quen thuộc, cách kể chuyện gần gũi và khả năng lan tỏa trên nhiều nền tảng đã góp phần đưa Choosin’ Texas vượt khỏi phạm vi của một bản nhạc đồng quê đơn thuần. Tờ The Guardian nhận định sức hút của bài hát đến từ sự kết hợp giữa màu sắc Country truyền thống và cách sản xuất phù hợp với khán giả hiện đại.

Cùng với cú hích lịch sử trên bảng xếp hạng, Ella Langley đang khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại các lễ trao giải âm nhạc lớn nhất giai đoạn cuối năm. Tại giải thưởng Hiệp hội Nhạc Đồng quê Mỹ lần thứ 60 (CMA Awards 2026), nữ ca sĩ xuất sắc dẫn đầu danh sách đề cử ở 9 hạng mục - bao gồm các giải thưởng danh giá như Entertainer of the Year (Nghệ sĩ của năm), Single of the Year (Đĩa đơn của năm), Song of the Year (Ca khúc của năm) cho cả Choosin' Texas lẫn Be Her, cùng Album of the Year cho album Dandelion.

Trên đường đua Grammys 2027, nữ ca sĩ sinh năm 1999 cũng đang được giới chuyên môn và các chuyên trang dự đoán đánh giá cao khi đã đạt được thành tích nổi bật. Cô được cho là đối thủ "nặng ký" ở các hạng mục như Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và các hạng mục quan trọng Record of the Year và Song of the Year.