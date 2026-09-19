Nam ca sĩ nổi tiếng vừa qua đời vì suy tim sáng 19/8, để lại con gái 8 tuổi là ai?

Sáng 19/9, thông tin Duncan Sheik qua đời khiến người hâm mộ và giới nghệ thuật quốc tế bàng hoàng. Nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với bản hit “Barely Breathing” và vở nhạc kịch “Spring Awakening” trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Manhattan hôm 17/9, hưởng dương 56 tuổi.

Theo Page Six và các nguồn tin quốc tế, Duncan Sheik qua đời sau khi bị suy tim dẫn đến ngừng tim. Trước đó, gia đình thông báo ông đang được điều trị và theo dõi trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, đồng thời đề nghị công chúng tôn trọng không gian riêng tư của gia đình. Mẹ của nam nghệ sĩ sau đó xác nhận ông qua đời tại bệnh viện ở Manhattan.

Gia đình Duncan Sheik đăng lời tưởng niệm trên Instagram, gọi ông là một tài năng đặc biệt và là giọng ca có ảnh hưởng sâu sắc đối với âm nhạc, sân khấu. Gia đình cũng bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm của người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng nghệ thuật dành cho nam nghệ sĩ.

Duncan Sheik được đông đảo khán giả biết đến từ năm 1996 với ca khúc “Barely Breathing”. Bản hit giúp ông nhận đề cử Grammy cho hạng mục Trình diễn giọng pop nam xuất sắc năm 1998 và trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nam nghệ sĩ.

Sau thành công trong âm nhạc, Duncan Sheik chuyển hướng mạnh sang sân khấu nhạc kịch. Năm 2006, ông cùng Steven Sater thực hiện “Spring Awakening”. Tác phẩm giành nhiều giải thưởng Tony, trong đó Duncan Sheik được vinh danh ở các hạng mục Nhạc nền gốc xuất sắc và Dàn dựng âm nhạc xuất sắc.

Sự ra đi của Duncan Sheik khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ, từ một ca sĩ thành công trên các bảng xếp hạng nhạc pop đến một nhà soạn nhạc có dấu ấn đáng kể tại Broadway. Ông để lại vợ, con gái 8 tuổi cùng gia đình và một di sản âm nhạc được nhiều đồng nghiệp, khán giả ghi nhớ.