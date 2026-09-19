Nghệ sĩ Vân Dung đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 51

Vân Dung là một trong những gương mặt hài quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, cô ghi dấu qua nhiều chương trình, vai diễn, đặc biệt là Táo Quân. Lối diễn tự nhiên, sắc sảo cùng khả năng biến hóa trong từng nhân vật giúp Vân Dung duy trì sức hút qua nhiều năm. Với khán giả truyền hình, hình ảnh nữ nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu vào mỗi dịp cuối năm đã trở thành một dấu ấn khó tách rời khỏi chương trình.

Tuy nhiên, nếu sân khấu và truyền hình giúp Vân Dung xây dựng tên tuổi, điện ảnh lại là chương mới được cô mở ra khá muộn. Năm 2023, khi đã 48 tuổi, nữ nghệ sĩ mới chính thức chạm ngõ màn ảnh rộng với Quỷ Cẩu. So với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, đây là thời điểm tương đối muộn để bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Thế nhưng, Vân Dung không mất quá nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Chỉ sau vài năm, cô đã góp mặt trong một loạt dự án được chú ý, trong đó có ba phim kinh dị đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Vân Dung chuyển mình từ danh hài sang diễn viên điện ảnh. Ảnh: FBNV

Trong Quỷ Cẩu, Vân Dung vào vai bà Thúy, một người phụ nữ thuộc gia đình làm nghề giết mổ chó và phải đối diện với những biến cố mang màu sắc tâm linh. Đây là dạng nhân vật khác xa hình ảnh hài quen thuộc của cô trên sân khấu. Thay vì dựa vào lời thoại gây cười hay những biểu cảm cường điệu, nữ nghệ sĩ phải khai thác nhiều hơn trạng thái hoảng loạn, đau đớn và bất lực của nhân vật. Bộ phim đạt khoảng 108 tỷ đồng doanh thu phòng vé, mở đầu cho hành trình đáng chú ý của Vân Dung trên màn ảnh rộng.

Sau màn chào sân, Vân Dung tiếp tục góp mặt trong Quỷ Nhập Tràng và Quỷ Nhập Tràng 2 với vai dì Hồng. Hai tác phẩm lần lượt đạt khoảng 149 tỷ đồng và hơn 129 tỷ đồng tại phòng vé. Tính cả Quỷ Cẩu, ba bộ phim kinh dị có sự tham gia của nữ nghệ sĩ mang về hơn 386 tỷ đồng doanh thu. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt cạnh việc Vân Dung chỉ mới bắt đầu tham gia điện ảnh từ năm 2023.

Điều thú vị nằm ở chỗ Vân Dung không cố đưa nguyên hình ảnh danh hài lên màn ảnh rộng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ khi tham gia điện ảnh, cô xác định không diễn hài mà tập trung vào cảm xúc và hoàn cảnh của nhân vật. Chính cách tiếp cận này giúp những vai diễn của cô có màu sắc khác nhau, dù vẫn giữ được nét duyên vốn đã trở thành thương hiệu.

Vân Dung trong vai diễn điện ảnh đầu tay Quỷ Cẩu.

Ở Quỷ Nhập Tràng 2, vai dì Hồng tiếp tục cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm hài và khả năng xử lý tâm lý của Vân Dung. Nhân vật xuất hiện trong những tình huống căng thẳng nhưng không hoàn toàn làm mất đi nhịp giải tỏa cần thiết của bộ phim. Một số phân cảnh của dì Hồng, trong đó có tình huống dùng xoài để kiểm tra dấu hiệu bất thường, được khán giả chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Vân Dung cho biết cô không chủ ý tạo tiếng cười mà cố gắng giữ tâm lý sợ hãi đúng với hoàn cảnh nhân vật.

So với nhiều nghệ sĩ đã có gia tài điện ảnh từ rất sớm, Vân Dung bước vào màn ảnh rộng khi đã có một sự nghiệp sân khấu và truyền hình vững chắc. Vì vậy, mỗi vai diễn điện ảnh của cô phần nào giống một lần làm mới hình ảnh đã quá quen thuộc với khán giả. Từ một nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với những vai diễn gây cười, Vân Dung đang cho thấy mình có thể thích nghi với những câu chuyện đòi hỏi nhiều trạng thái cảm xúc hơn.

Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục với Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu vào tháng 10. Bộ phim thuộc màu sắc trinh thám, hài, tiếp tục mang đến một dạng nhân vật khác cho nữ nghệ sĩ. Việc không bó hẹp bản thân trong phim kinh dị cho thấy Vân Dung đang chủ động mở rộng không gian diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Vai dì Hồng giúp Vân Dung tạo dấu ấn trong Quỷ Nhập Tràng.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Vân Dung đã có một vị trí riêng trên sân khấu hài và truyền hình. Nhưng ở tuổi 51, nữ nghệ sĩ vẫn không ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Điện ảnh đến muộn nhưng lại mang đến cho cô một chương đáng chú ý, với những vai diễn đa dạng cùng loạt tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ. Hạnh phúc của Vân Dung ở hiện tại có lẽ nằm ở việc vẫn được sống với nghề, được thử sức với những điều mới và tiếp tục tạo ra dấu ấn riêng sau nhiều năm đứng dưới ánh đèn sân khấu.