UPRIZE lập thành tích mới

Chỉ sau 15 giờ phát hành, Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam với sự góp mặt của 7 thành viên UPRIZE đã lọt top trending trên social, ghi nhận hơn 1.000 bài viết thảo luận và hàng triệu lượt xem (theo Mango Plus). Thành tích bước đầu đánh dấu sự chú ý của khán giả dành cho dự án phim tương tác độc đáo đầu tiên tại Việt Nam.

Dàn mỹ nam nhà UPRIZE đang gây "bão" MXH với loạt hình ảnh "bạn trai nhà người ta".

Điểm khác biệt của bộ phim nằm ở cách kể chuyện. Thay vì theo dõi một kịch bản cố định từ đầu đến cuối, người xem có thể trực tiếp đưa ra lựa chọn để khám phá những diễn biến tiếp theo. Mỗi quyết định mở ra những khả năng khác nhau, khiến hành trình theo dõi không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức nội dung mà còn có sự tham gia của khán giả.

Bộ phim khai thác chủ đề tình cảm, kết hợp yếu tố "Love Language" (ngôn ngữ tình yêu) để gợi mở cách mỗi người thể hiện cảm xúc và xây dựng sự kết nối. Những lựa chọn trong câu chuyện cũng tạo cơ hội để người xem khám phá sở thích cá nhân, đồng thời chia sẻ quan điểm về các tình huống lãng mạn. Hình thức này góp phần tạo thêm chất liệu thảo luận trên mạng xã hội, khi mỗi khán giả có thể có lựa chọn và trải nghiệm khác nhau.

Khán giả sẽ lựa chọn hướng tiếp theo cho bộ phim.

Sự góp mặt của 7 thành viên UPRIZE là một trong những yếu tố đáng chú ý của dự án. Mỗi thành viên đảm nhận một màu sắc nhân vật riêng, từ tính cách đến cách thể hiện cảm xúc, tạo nên những lựa chọn đa dạng trong hành trình khám phá câu chuyện tình cảm.

Bên cạnh dàn nhân vật, bộ phim còn gây chú ý với những khung hình lãng mạn, bối cảnh được đầu tư về mặt thẩm mỹ và cách xây dựng không gian phù hợp với nội dung. Sự kết hợp giữa hình ảnh, câu chuyện và hình thức tương tác tạo nên trải nghiệm khác với cách xem phim truyền thống.

Đối với UPRIZE, dự án cũng là dịp để 7 thành viên xuất hiện trong một sản phẩm có nội dung và cách tiếp cận khán giả riêng, thay vì chỉ được biết đến qua các hoạt động âm nhạc

UPRIZE tiếp tục mang đến "vũ trụ mỹ nam" một hành trình mới đầy mới mẻ và hấp dẫn.