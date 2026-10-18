'Trại buôn người' bị đe dọa

Dữ liệu thống kê của Box Office Vietnam cho thấy Trại buôn người vẫn là cái tên được săn đón nhất rạp Việt tuần qua.

Khép lại tuần chiếu thứ 4, tác phẩm mang về gần 460 tỷ đồng doanh thu. Riêng trong ngày 18/10, bộ phim do Toni Dương Bảo Anh cầm trịch đã dắt túi thêm khoảng 10 tỷ đồng, với hơn 100.000 đầu vé được bán ra. Hiện tại, bình quân lượng suất chiếu tác phẩm đang ở ngưỡng 3.200 suất/ngày. Đây là những chỉ số tốt với một tác phẩm đã ra mắt từ khoảng thời gian cuối tháng 9.

Thỏ ơi mất vị trí top 1 phòng vé Việt 2026.

Ở diễn biến song song Trại buôn người cũng đã vượt Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn) để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026, tạm xếp vị trí top 5 trên bảng tổng sắp phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời. Nếu thuận lợi, dự án có Steven Nguyễn đóng chính có thể chạm tay tới cột mốc phòng vé 500 tỷ đồng.

Ở vị trí top 2 phòng vé, tốc độ kiếm tiền của Quỷ ăn tạng 4 chỉ bằng khoảng một nửa đối thủ, dù suất chiếu không chênh lệch quá lớn. Trong ngày 18/10, dự án kinh dị từ Thái Lan dắt túi 6 tỷ đồng, trên hơn 60.000 vé được bán ra. Khép lại tuần mở màn, doanh thu của phần 4 Quỷ ăn tạng theo ghi nhận ở mức 26 tỷ đồng. Con số không tệ, nhưng lại có phần kém ấn tượng khi đặt cạnh thành tích của các phần trước đó.

Trong khi, một bộ phim Việt ra mắt cách đây không lâu là Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn mới kịp thu khoảng 14 tỷ đồng. Phim gần như khó lội ngược dòng với lượng suất chiếu bình quân chưa đầy 400 suất/ngày.

Phòng vé tuần tới dự kiến có nhiều biến động khi Án mạng karaoke và loạt phim quốc tế đồng loạt đổ bộ. Với việc Trại buôn người đã giảm nhiệt sau gần 1 tháng chiếu, Án mạng karaoke có cơ soán ngôi vương của đối thủ đồng hương nếu tạo được hiệu ứng mở màn tốt.

Án mạng karaoke dán nhãn 16+.

Án mạng karaoke mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Phim do F35 Studio và 89S Group sản xuất, Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Đây là ê-kíp đứng sau thành công phòng vé của một số phim như Quỷ cẩu, Linh miêu, Heo năm móng hay Truy tìm long diên hương... Ngoài ra, dự án quy tụ dàn diễn viên có tiếng như Thanh Sơn, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân hay Đại Nghĩa...