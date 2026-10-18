Ninh Dương Lan Ngọc vào vai cô gái yêu cuồng nhiệt trong 'Chị chị em em 3'

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô đã dành 3 tháng tìm hiểu câu chuyện đời của Thị Liễu. Theo nữ diễn viên, điều thú vị ở nhân vật này là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay lễ giáo thời xưa, Liễu vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vai Thị Liễu.

Thị Liễu là nhân vật có nhiều chiều phức tạp qua góc nhìn của những người xung quanh. Với Văn Tài (Quốc Anh thủ vai), tình yêu và những ràng buộc số phận khiến cả hai dù không chủ động vẫn bị đẩy về phía nhau. Mầu (Kỳ Duyên thủ vai) đối diện với Liễu bằng sự phẫn nộ gắn với những rạn nứt trong quan hệ ruột thịt, trong khi Nương (Chi Pu thủ vai) xem Liễu như một "nỗi ám ảnh". Trái lại, Cường (Steven Nguyễn thủ vai) khẳng định Liễu là gia đình duy nhất của mình.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng sự phức tạp ấy tạo nên sức hút của Thị Liễu. Anh nhận xét Lan Ngọc mang đến cho nhân vật sự mềm mại, bản năng trong tình yêu, đồng thời thể hiện những giằng xé bên trong. Theo đạo diễn, đây là nhân vật hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Nhà sản xuất Will Vũ cũng nhấn mạnh sự khác biệt của vai diễn lần này so với những hình tượng Lan Ngọc từng thể hiện. Nếu khán giả đã quen với một Lan Ngọc sắc sảo, mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, Thị Liễu sẽ mang đến một khía cạnh khác: một cô gái yêu bằng bản năng, mềm yếu và dễ bị cuốn vào những lựa chọn của trái tim.

Một cảnh hậu trường trong "Chị chị em em 3" giữa các diễn viên nữ.

Bên cạnh những diễn biến phức tạp trên phim, Lan Ngọc còn được các bạn diễn nhắc đến như nguồn năng lượng tích cực trên trường quay. Sự tương tác thoải mái, những tiếng cười mà nữ diễn viên mang lại góp phần tạo không khí gần gũi, giúp dàn diễn viên thêm hứng khởi trong quá trình làm việc, trao đổi và luyện tập cho từng phân đoạn.

Trong "Chị chị em em 3", những mong cầu riêng của năm nhân vật khiến mạng lưới tình cảm trở nên khó phân định đúng sai. Mỗi người đều có lý lẽ và cách đấu tranh riêng để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng khi những mong cầu va chạm, hạnh phúc của người này có thể trở thành tổn thương của người khác.

Ở phần phim thứ ba, chuyện tình giữa Thị Liễu và chồng của Mầu khiến làng quê dậy sóng. Trong khi đó, Thị Nương quyết liệt theo đuổi tình yêu, khẳng định rằng nếu mình không có được thì "không con nào có được". Những con tim lỗi nhịp kéo theo hận thù của những kẻ không được chọn cùng những màn đấu đá, tranh giành dồn dập.

Phim được phân loại T18, chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Lan Ngọc chia sẻ về "Chị chị em em 3" ra rạp ngày 30/10.