Màn thử nước hoa của Dương Dương và Vương Hạc Đệ bất ngờ 'viral' trở lại

Khoảnh khắc cả hai thử nước hoa theo phong cách "đàn ông đích thực" (kiểu cách có phần vụng về, thô mộc) đã nhanh chóng 'gây sốt'. Chủ đề "Cách thử nước hoa đầy vụng về của Vương Hạc Đệ và Dương Dương" đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm, thu hút sự bàn tán sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Tại sự kiện, Dương Dương xuất hiện trong bộ vét xám cùng cặp kính gọng vàng, toát lên vẻ lịch lãm, tinh tế, trong khi đó, Vương Hạc Đệ diện áo sơ mi đen phối cùng quần trắng, toát ra khí chất đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đến phần giới thiệu loại nước hoa mới, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Khi Dương Dương giơ chai nước hoa lên như muốn cho thấy mình đang sử dụng mùi hương mới này, Vương Hạc Đệ đã ghé sát lại nghiêng đầu về phía cổ của Dương Dương để ngửi trực tiếp. Tương tác này khiến nhiều cư dân mạng phải đùa rằng: "Suýt chút nữa là tưởng họ sắp hôn nhau rồi, hóa ra chỉ là kiểu thử nước hoa đặc trưng của cánh đàn ông thôi!".

Ngoài hình ảnh hài hước khi cả hai ghé sát mũi vào để ngửi mùi hương, thì "kỹ thuật" sử dụng nước hoa của họ (hay đúng hơn là chẳng có kỹ thuật gì cả) đã mang lại những tràng cười sảng khoái. Với bàn tay to lớn nắm lấy chai nước hoa thanh mảnh, Vương Hạc Đệ trông chẳng khác nào đang cầm... một chiếc bật lửa hay bình cứu hỏa, như cách cư dân mạng vẫn đùa vui. Anh chàng nhấn vòi xịt một cách đầy ngẫu hứng, thậm chí còn hướng cả luồng hương về phía Dương Dương trong khi đang xịt lên cổ áo mình. Điều này khiến Dương Dương phải vừa cười vừa trách: "Cậu cố tình đúng không!". Trước sự nhiệt tình quá mức của Vương Hạc Đệ, Dương Dương, người vốn luôn điềm đạm và chỉn chu cũng bị cuốn theo, anh bắt chước cậu em, nhấn vòi xịt một cách đầy mạnh mẽ.

Tương tác đầy thú vị giữa hai cá tính trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp này đã khiến người hâm mộ thích thú. Nó gợi nhớ về tình bạn thân thiết mà cả hai từng xây dựng từ năm 2020 khi cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế The Irresistible. Khi tái ngộ, sự tương tác giữa họ trở nên tự nhiên và thoải mái đến lạ thường, hoàn toàn không có vẻ gượng ép hay khách sáo thường thấy trong các sự kiện quảng bá thương hiệu. Cư dân mạng đã để lại vô số bình luận như: "Sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, vậy mà họ lại biến màn quảng cáo này thành một tiểu phẩm hài với phong cách 'đàn ông đích thực' (straight-guy) đầy ngây ngô", "Nước hoa chỉ là cái cớ thôi, sự thân thiết chân thành giữa họ mới là điểm nhấn thực sự", hay "Ai đó hãy mau đưa kịch bản cho hai người này đi!"...