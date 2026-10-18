Hành trình bản lĩnh từ những 'ngôi sao nhí', cặp 'song Kim' đang chiếm lĩnh thế giới phim truyền hình Hàn Quốc

Thay vì vội vã ép buộc bản thân thay đổi hình ảnh trước công chúng, họ đã chọn cách tiếp cận chậm rãi, chắc chắn, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất thông qua nhiều dự án đa dạng. Hành trình sự nghiệp của Kim Yoo Jung và Kim So Hyun, nơi họ hoàn toàn rũ bỏ được hình ảnh "sao nhí" từng in sâu trong tâm trí khán giả, hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Từng bước một, không vội vã: Hành trình chuyển mình sang các vai diễn trưởng thành của Kim Yoo Jung

Nữ diễn viên Kim Yoo Jung, người từng ra mắt với tư cách là người mẫu quảng cáo truyền hình vào năm 2003, hiện đang thu hút sự chú ý với vai diễn trong bộ phim truyền hình 100 Days of Lies của đài tvN (phát sóng tập đầu vào ngày 10/10). Lấy bối cảnh tại Gyeongseong trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, cô vào vai Lee Ga Kyung, một kẻ móc túi trở thành đặc vụ bí mật.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 5 tuổi, Kim Yoo Jung hiện đã có 24 năm hoạt động trong ngành giải trí. Cô lần đầu được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn phiên bản thời trẻ của nhân vật do Han Ga In thủ vai trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời (MBC, 2012). Tuy nhiên, về sau, cô gặp khó khăn trong việc thoát khỏi hình ảnh từ những vai diễn nặng nề, phức tạp mà mình từng đảm nhận, như một nữ sinh bắt nạt bạn bè trong phim Thread of Lies (2014) hay con gái của một kẻ sát nhân trong Circle of Atonement (2015). Cộng thêm những thay đổi trong giai đoạn tuổi thiếu niên, cô cũng từng trải qua khoảng thời gian đầy hoang mang, chật vật trong việc định hình bản thân mình thực sự là ai?

Vào tháng 11/2025, Kim Yoo Jung đã xuất hiện trên kênh YouTube, Yo-jung Jae-hyung của ca sĩ Jung Jae Hyung và chia sẻ về những khó khăn mà cô từng trải qua: "Tôi thường đắm chìm sâu vào các nhân vật đến mức khó lòng thoát ra được. Trong giai đoạn thiếu niên, bắt đầu từ khoảng năm 16 tuổi, tôi thậm chí đã dành trọn một tháng chỉ ở trong phòng, trăn trở với câu hỏi: Mình thực sự là ai?"

Những đấu tranh nội tâm này càng trở nên phức tạp hơn khi cô phải đối mặt với quá trình chuyển đổi đầy thách thức từ một diễn viên nhí sang diễn viên trưởng thành. Sau nhiều cân nhắc, Kim quyết định không vội vàng hay ép buộc bản thân phải thay đổi đột ngột. Thay vào đó, cô chọn đảm nhận những vai diễn tươi sáng, dễ tiếp cận, từ đó dần dần mở rộng phạm vi diễn xuất của mình: "Tôi linh cảm rằng, nếu quá nôn nóng ép buộc bản thân phải thay đổi, mọi thứ có thể sẽ đổ vỡ. Tôi nhận ra rằng, tốt hơn hết là nên mở rộng phạm vi diễn xuất từng chút một, đồng thời vẫn giữ lại phần nào hình ảnh mà khán giả đã kỳ vọng ở mình".

Chiến lược thận trọng, từng bước một này đã mang lại thành công vang dội. Vai diễn chính đầu tiên của cô khi trưởng thành, không còn là phiên bản thời trẻ của nhân vật khác, đến từ bộ phim Mây hoạ ánh trăng (Love in the Moonlight) của đài KBS 2TV vào năm 2016, với tỷ suất người xem đạt đỉnh điểm lên tới 23,3%. Cũng trong năm đó, tại lễ trao giải KBS Drama Awards, cô đã giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" (hạng mục phim truyền hình dài tập vừa) cùng giải "Cặp đôi đẹp nhất" bên cạnh bạn diễn Park Bo Gum, qua đó khẳng định vững chắc vị thế của một nữ diễn viên hàng đầu.

Kim Yoo-jung vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Năm 2023, cô đảm nhận ba vai diễn khác biệt trong vở kịch sân khấu Shakespeare in Love, sau đó thử sức với thể loại kỳ ảo qua bộ phim My Demon (2023) của đài SBS. Tiếp đó, cô đã có màn thể hiện đầy ấn tượng trong vai Baek A-jin, một nữ diễn viên mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong loạt phim gốc Dear X (2025) của nền tảng TVING.

Kim So Hyun, từ người từng nghi ngờ tài năng của bản thân đến 'ngôi sao' khẳng định vị thế nhờ năng lực diễn xuất vượt trội

Cùng với Kim Yoo Jung, nữ diễn viên Kim So Hyun thường được nhắc đến như một trong những cựu "sao nhí" thành công nhất. Trong bộ phim Between Steps của đài ENA, tác phẩm lên sóng vào ngày 5/10 vừa qua, cô đảm nhận vai Im Yu Jin, một nhân vật tình cờ bước chân vào phòng thí nghiệm nghiên cứu robot trong hành trình tìm kiếm định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Kim So Hyun trong phim "Between Steps" của đài ENA.

Kim So Hyun chính thức ra mắt vào năm 2008 với vai Yeon Hwa trong tập phim Baby, Let's Go to Cheongsan thuộc loạt phim Korean Ghost Stories của đài KBS 2TV. Tuy nhiên, những ngày đầu bước chân vào con đường diễn xuất, cô từng không hoàn toàn tự tin vào khả năng của chính mình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Kim So Hyun chia sẻ: "Trong hai hoặc ba năm đầu theo nghiệp diễn, tôi thực sự tin rằng mình không có chút tài năng nào. Tôi cảm thấy một gánh nặng đè nặng lên vai, lo sợ rằng gia đình đang phải hy sinh vô ích cho một người chẳng có chút năng khiếu thực thụ nào".

Bước ngoặt đến với cô qua bộ phim điện ảnh Man of Vendetta (2010). Dù vai diễn này là một thử thách cực kỳ lớn đối với một cô bé ở độ tuổi đó, Kim So Hyun vẫn dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho buổi thử vai, thậm chí thức trắng nhiều đêm liền. Để nhập vai trọn vẹn vào nhân vật, một cô bé bị bắt cóc và giam giữ, cô đã tự nhốt mình trong phòng, bật đèn sáng trưng để trải nghiệm cảm giác bị giam cầm thực sự. Sự tận tâm ấy đã được đền đáp xứng đáng, cô vượt qua 500 ứng viên khác để giành lấy vai diễn này.

Với niềm đam mê diễn xuất được tôi luyện từ chính nỗ lực không ngừng nghỉ đó, cô dần trở nên nổi tiếng rộng rãi với tư cách là một sao nhí qua các dự án như bộ phim Moon Embracing the Sun (2012) và Missing You (2012) của đài MBC. Đặc biệt, Kim So-hyun đã tạo dấu ấn trong các bộ phim truyền hình cổ trang như tác phẩm Ruler: Master of the Mask (đài MBC, 2017) và The Tale of Nokdu (đài KBS2, 2019), nhờ ngoại hình thanh tú cùng khả năng khoác lên mình bộ *hanbok* (trang phục truyền thống Hàn Quốc) một cách đầy tự nhiên và cuốn hút.

Kim So Hyun, người bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là diễn viên nhí, cũng từng đối mặt với nhiều thử thách trong giai đoạn chuyển mình sang các vai diễn trưởng thành. Ở độ tuổi 19, 20, sau một quãng thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ, cô cảm thấy như mình đang dần đánh mất bản thân. Vì vậy, cô đã quyết định tạm nghỉ để cân bằng và tìm kiếm lại chính mình. Khoảng thời gian tạm dừng này cuối cùng đã giúp cô trở lại với sự nghiệp diễn xuất cùng một nguồn năng lượng mới mẻ, mạnh mẽ hơn.

Sự củng cố nội lực này đã mang lại thành quả xứng đáng. Năm 2021, trong quá trình phát sóng bộ phim River Where the Moon Rises của đài KBS 2TV, đoàn làm phim đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi nam chính bị thay thế. Dẫu vậy, Kim So Hyun vẫn giữ vững phong độ, thể hiện xuất sắc vai diễn kép đầy ấn tượng. Nhờ đó, cô đã giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Korea Broadcasting Awards lần thứ 48, cũng như giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Top Excellence Award) tại KBS Drama Awards. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình từ thể loại hài lãng mạn cho đến hành động thông qua các tác phẩm như My Lovely Liar (2023) của đài tvN và Good Boy (2025) của đài JTBC.