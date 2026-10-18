Cảnh tượng 24 nghệ sĩ bị bao vây

Trước giờ diễn concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà tối 18/10 tại Vạn Phúc City, TPHCM, 24 nghệ sĩ xuống khu vực Sky Lounge giao lưu. Khán giả tập trung quanh các anh trai, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, xin chữ ký và tặng quà cho thần tượng.

Nhiều khán giả chuẩn bị quà tặng và vật phẩm, tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi trước giờ biểu diễn để tương tác cùng 24 anh trai. Khu vực của Hurrykng "đắt show" nhất, khán giả xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh, xin chữ ký.

Cody Nam Võ được khán giả vây quanh tặng quà và đề nghị chụp ảnh. Nam nghệ sĩ luân phiên chụp riêng với từng người, vui vẻ tương tác với từng nhóm fan, gây ấn tượng với phong cách thân thiện, gần gũi.

Captain Boy (ảnh trái) và Jaysonlei cùng khán giả tạo dáng trước ống kính. Buổi giao lưu diễn ra ngay trong khu vực tổ chức concert, cho phép người hâm mộ gặp nghệ sĩ ở cự ly gần trước giờ diễn. Các nhóm khán giả lần lượt tiếp cận để trò chuyện và chụp hình.

Xuân Định KY tạo dáng một nửa trái tim cùng fan gây sốt. Trên Threads, hoạt động fan service được bình luận sôi nổi. Các anh trai được khen nhiệt tình, có người nói đùa Xuân Định KY "chiều khán giả hơn chiều bạn gái".

CoolKid và Ali Hoàng Dương chụp ảnh cùng người hâm mộ. Hoạt động giao lưu diễn ra theo từng nhóm nhỏ trong khu Sky Lounge trước khi chương trình chính bắt đầu.

Gặp gỡ, ký tặng và chụp ảnh trước giờ diễn là đặc quyền của ban tổ chức dành cho khán giả đến xem concert thuộc vũ trụ Say hi. Những tương tác có nét tương đồng với hoạt động fansign, chụp ảnh cùng thần tượng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh phần biểu diễn, cơ hội gặp trực tiếp nghệ sĩ cũng là điều người hâm mộ chờ đợi khi đến concert.

Tại khu vé đứng, nhiều khán giả có mặt từ chiều để chọn vị trí gần sân khấu. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 14h ngày 18/10, Vạn Phúc City có mưa nhỏ, song người hâm mộ vẫn tranh thủ căng băng rôn và sắp xếp đồ cổ vũ.

Fan Quang Hùng MasterD mặc áo mưa, đứng sau băng rôn mang tên nam ca sĩ. Nhóm khán giả đến xếp hàng trước vài giờ đồng hồ, mang theo đồ dùng và vật dụng cổ vũ để chờ chương trình bắt đầu lúc 19h.

Dọc hàng rào khu khán giả, băng rôn của các fandom được treo nối tiếp, với những cái tên như Hurrykng, Jaysonlei, Dương Domic... Người hâm mộ tìm khoảng trống dễ nhìn từ sân khấu để đặt bảng tên, tìm cơ hội tương tác cùng idol ở concert quy tụ hàng chục nghìn người.

Các nhóm fan chuẩn bị từ mẫu chữ, màu sắc đến kích thước trước khi mang tới concert. Những tấm băng rôn lớn giúp nghệ sĩ nhận ra khu vực có khán giả đang cổ vũ.

Concert Tinh hà say hi Day 2 diễn ra vào Chủ nhật, dòng người đổ về Vạn Phúc City tập trung đông trong buổi chiều. Theo ghi nhận tại hiện trường, có thời điểm lượng khán giả đến cùng lúc đông hơn Day 1, trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Nhân viên được bố trí dọc lối đi để hướng dẫn, phân luồng người vào khu vực kiểm soát vé.

Hàng rào được bố trí thành các lối xếp hàng, nhân viên hướng dẫn khán giả di chuyển và thực hiện thủ tục vào cửa. Đêm 18/10 tiếp nối đêm mở màn có khoảng 40.000 khán giả, với 22 tiết mục trong hơn ba giờ. Sau hai đêm tại TPHCM, chuỗi concert của 24 nghệ sĩ Tinh hà say hi dự kiến đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội ngày 14/11.