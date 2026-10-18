Yoshizawa Ryo tiết lộ những điều coi trọng trong sáng tạo tác phẩm

Chia sẻ về diện mạo ấn tượng này, anh cho biết: "Viên sapphire 33 carat này thực sự mang đến một sự hiện diện đầy choáng ngợp. Bên cạnh đó, các thiết kế Panthère còn toát lên vẻ sống động, dù có cấu trúc ba chiều tinh giản nhưng vẫn đầy sức hút, quả là những món trang sức cao cấp tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong những dịp trang trọng, chẳng hạn như khi mặc bộ tuxedo giống hôm nay, chỉ cần thêm một điểm nhấn như thế này thôi cũng đủ để thay đổi hoàn toàn bầu không khí và tạo nên một phong cách vô cùng cuốn hút".

Hơn nữa, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập này, nơi những viên đá quý với vẻ đẹp độc bản hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời, Yoshizawa cũng chia sẻ về những điều anh coi trọng để duy trì sự hài hòa trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân: "Tôi vốn không phải là người giỏi giao tiếp tại hiện trường. Tuy nhiên, gần đây tôi thường xuyên đảm nhận vai chính trong các dự án, nơi mọi người cùng hướng về một mục tiêu chung là tạo nên một tác phẩm xuất sắc. Dù không phải sở trường, tôi vẫn nỗ lực lắng nghe ý kiến ​​từ các nhân viên và bạn diễn. Diễn xuất cũng chính là một hình thức giao tiếp. Việc đón nhận cảm xúc và lời thoại của đối phương để cùng tương tác qua lại là điều vô cùng quan trọng, không chỉ để xây dựng không khí tại hiện trường mà còn để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh".