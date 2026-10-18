Paul McCartney bày tỏ lo ngại về chiều cao trong bộ phim tiểu sử 'The Beatles'

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, McCartney đã gửi tin nhắn cho đạo diễn Sam Mendes để phản đối việc Paul Mescal (30 tuổi), nam diễn viên thủ vai chính ông lại có chiều cao thấp hơn Harris Dickinson, người đảm nhận vai John Lennon.

Trong chương trình podcast Good Hang, McCartney chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều có chiều cao ngang nhau, chỉ có Ringo (Starr) là thấp hơn một chút thôi. Nếu nhìn vào ảnh, bạn sẽ thấy ai cũng cao bằng nhau cả. Thế mà Mescal lại thấp hơn cả diễn viên đóng vai John". Ông bày tỏ sự không hài lòng khi thấy nhân vật của mình bị khắc họa là thấp hơn các thành viên còn lại.

Ông cho biết thêm rằng, mình đã nhắn tin trực tiếp cho đạo diễn Sam Mendes: "Sam này, tôi có một điều muốn nói. Sao Paul lại thấp hơn thế? Đừng làm vậy chứ! Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không làm như vậy sao?".

McCartney kể lại rằng,9 ông phát hiện ra sự chênh lệch chiều cao này khi nhận được những bức ảnh hậu trường, trong đó tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi các thành viên The Beatles cùng nhau bước qua vạch kẻ đường trên phố Abbey Road.

Được biết, Barry Keoghan đã được chọn vào vai Ringo Starr, còn Joseph Quinn sẽ đảm nhận vai George Harrison. Loạt phim này với cả 4 phần dự kiến ​​cùng ra rạp trong một khoảng thời gian, hiện đang trong quá trình quay. Vẫn chưa rõ đạo diễn Sam Mendes sẽ xử lý vấn đề mà McCartney nêu ra như thế nào. McCartney từng bày tỏ sự không hài lòng về bộ phim tiểu sử Nowhere Boy (đạo diễn Sam Taylor-Wood), tác phẩm ra mắt năm 2009 khắc họa thời trẻ của Lennon trước khi thành lập nhóm The Beatles vì nam diễn viên Thomas Sangster (người đóng vai chính ông) lại thấp hơn Aaron Johnson (người đóng vai Lennon).