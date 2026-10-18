'Bố ơi mình đi đâu thế?' mùa 6:Cường Cá trổ tài hát Chèo, bé Đậu ghi điểm vì sự tử tế

Các bố nhận thử thách của bác Leng Keng (thứ 2, từ trái qua)

Trong tập 8 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6, hành trình của các bố con tiếp tục tại làng chài Hòa Thắng, Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) với những nhiệm vụ mới. Sự xuất hiện của cặp bố khách mời Cường Cá và con gái mang đến loạt tình huống hài hước.

Cường Cá đòi “loại” Thành Trung, tạo màu sắc mới cho “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6

Đến làng chài Hòa Thắng, ba cặp bố con gồm diễn viên Phương Nam và con gái Nguyên Ốc, Huy R và con trai Đậu, Cường Cá và con gái Thỏ bắt đầu làm quen với không gian sống mới. Trong khi các bé háo hức khám phá địa phương và trải nghiệm thu hoạch thanh long, các ông bố phải tự tìm chỗ ở, đồng thời hoàn thành những công việc do chương trình giao.

Ngay khi xuất hiện, Cường Cá đã khuấy động không khí bằng màn tuyên bố giành quyền chỉ huy. Thậm chí khi thấy bố con MC Thành Trung chưa đến anh còn mạnh miệng đòi “loại” Thành Trung vì nghe Phương Nam nói rằng đàn anh chỉ nói và ra lệnh mà không làm. Màn đối đáp mang tính trêu đùa giúp chặng mới mở đầu bằng tiếng cười, đồng thời cho thấy sự hoạt ngôn, duyên dáng của nam khách mời.

Bố Cường Cá và bé Thỏ vừa tham gia hành trình

Trong nhiệm vụ đầu tiên, mỗi ông bố đảm nhận một công việc khác nhau. Phương Nam được giao rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chủ nhà đang bận đi biển; Huy R sửa cửa sổ; còn Cường Cá phải sửa tấm phản gỗ để làm nơi ăn uống, sinh hoạt cho gia đình.

Vốn quen mang đến tiếng cười, Cường Cá vẫn giữ nét hài hước ngay cả khi bắt tay vào công việc. Vừa sửa phản, anh vừa trò chuyện với chủ nhà, không quên hỏi bà có hài lòng với tay nghề thợ mộc của mình hay không.

Điểm thú vị là Cường Cá không chỉ dừng lại ở vai trò “thợ mộc bất đắc dĩ”. Biết bà Phượng chủ nhà chưa có dịp thưởng thức hát Chèo, Quan họ, anh ngẫu hứng cất giọng hát tặng chủ nhà, biến khoảng thời gian lao động thành một buổi giao lưu văn nghệ đầy bất ngờ.

Các bố nhận đồ ăn

Từ hỏi đường tìm nhà, sửa chữa đồ đạc đến hát chèo, Cường Cá liên tục tạo ra những tình huống vui vẻ bằng sự chủ động và khả năng kết nối với người dân địa phương. Chính cách trò chuyện tự nhiên, những câu nói dí dỏm và màn hát chèo ngẫu hứng đã giúp công việc tưởng chừng đơn giản trở nên sinh động hơn.

Về phía Phương Nam, với anh rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa không phải thử thách quá xa lạ. Nam diễn viên hài hước cho biết nhiều năm chăm sóc vợ con, thường xuyên nấu ăn và rửa bát lúc rảnh đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm với những công việc này. Sự tự tin ấy được thể hiện khi anh hoàn thành nhiệm vụ và trở lại điểm tập kết đầu tiên.

Bố Huy R sửa cửa sổ

Huy R đảm nhận việc sửa cửa sổ. Nhờ từng sống ở quê và có trải nghiệm với những công việc tương tự, anh nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nam ca sĩ cho biết mình không quá giỏi giang, nhưng những việc sửa chữa cơ bản như vậy không phải điều xa lạ.

Cuối cùng, Phương Nam là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên giành được quyền lựa chọn phần thưởng là căn biệt thự có tầm nhìn hướng biển cùng đầy đủ tiện nghi. Nam diễn viên không giấu được sự phấn khích khi nhận được lợi thế sau nhiệm vụ đầu tiên tại vùng đất mới.

Bố Cường Cá sửa phản cho chủ nhà

Sau nhiệm vụ đầu tiên, các gia đình tiếp tục thi đấu để giành quyền lựa chọn những mâm cơm thịnh soạn. Thử thách đòi hỏi bố và con phối hợp, ghi nhớ và phản ứng theo hướng dẫn. Nhờ giành chiến thắng, bố con Cường Cá và bé Thỏ được chọn mâm cơm hấp dẫn, trong khi gia đình Phương Nam nhận phần ăn đạm bạc nhất. Đây cũng là hoạt động khép lại ngày đầu tiên của các bố con tại làng chài Hòa Thắng.

Con trai Huy R ghi điểm khi biết quan tâm em nhỏ, nhặt ví trả người đánh mất

Trong khi các ông bố loay hoay tìm chỗ ở và hoàn thành nhiệm vụ, ba bé Đậu (con trai Huy R), Nguyên Ốc (con gái diễn viên Phương Nam) và Thỏ (con gái diễn viên Cường Cá) được người dân địa phương hướng dẫn thu hoạch thanh long. Đây là lần đầu Nguyên Ốc được tận mắt nhìn thấy cây thanh long ngoài thực tế. Các bé phải học cách nhận biết quả chín, đồng thời cẩn thận khi sử dụng dụng cụ cắt vì thân cây có nhiều gai.

Bé Đậu con trai Huy R hái trái thanh long

Trong quá trình thu hoạch, Đậu không chỉ tập trung vào phần việc của mình mà còn để ý đến bạn đồng hành. Thấy Nguyên Ốc gặp khó khăn khi mang những quả thanh long nặng, cậu bé chủ động nhường cho bạn chiếc rổ nhẹ hơn. Khi cả nhóm chuẩn bị lên xe trở về, thấy Nguyên Ốc vẫn chưa kịp lên vì mang đồ nặng, Đậu còn nhắc tài xế chờ bạn, chưa vội đóng cửa xe.

Không cần người lớn nhắc nhở, Đậu vẫn chủ động giúp đỡ bạn bằng những hành động nhỏ nhưng tinh tế. Giữa trải nghiệm có nhiều điều mới mẻ, sự quan tâm của cậu bé dành cho Nguyên Ốc trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của tập phát sóng.

Đậu còn ghi điểm bởi hành động đẹp khi nhặt được chiếc ví của người làm vườn và chủ động tìm cách trả lại cho người đánh mất. Nhận lại chiếc ví, chủ vườn tặng các bé thanh long mang về.

Trở về điểm tập kết với những sọt thanh long đầy ắp, các bé khiến các ông bố bất ngờ. Không chỉ mang về thành quả sau buổi lao động, các con còn có thêm những trải nghiệm đáng nhớ cùng người dân địa phương. Phương Nam đặc biệt vui khi lần đầu được thưởng thức thanh long do chính con gái thu hoạch. Với anh, trái ngọt dường như càng ý nghĩa hơn khi đó là thành quả từ công sức của con.

Các cặp bố con cùng ăn thanh long

Riêng với bé Đậu, từ việc chủ động nhường rổ nhẹ hơn cho Nguyên Ốc, nhắc tài xế chờ bạn đến việc trả lại chiếc ví nhặt được, cậu bé liên tiếp ghi điểm bởi sự chu đáo và trung thực trong tập 8 “Bố ơi mình đi đâu thế?”. Những hành động tự nhiên, không cần người lớn nhắc nhở giúp cậu bé trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ của tập phát sóng.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 30.8.2026.