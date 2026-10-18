Lời chúc ngày 20/10 cho các bạn nữ trong lớp hay, hài hước năm 2026

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các nam sinh có thể chuẩn bị những lời chúc tinh tế, ấn tượng và hài hước để ghi dấu ấn, tạo niềm vui và sự gắn kết với "một nửa thế giới" trong lớp mình:

- Nhân dịp 20/10, chúc bạn ăn không lo béo, ngủ không lo trễ giờ. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp, cuốn hút để "crush" phải ngẩn ngơ.

- Hôm nay sắp 20/10 đấy, bạn nhớ cười nhiều để “ghi điểm” nhé! Đặc biệt, hãy luôn xinh đẹp như ảnh đăng mạng nha!

- Tớ long trọng thông báo đến cô gái xinh đẹp của tập thể lớp ta: hôm nay 20/10! Đây là ngày bạn sẽ được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Tận hưởng ngày vui rực rỡ nhé!

- Được nhận lời chúc này từ tớ có nghĩa cậu chính là một trong những cô gái tuyệt vời của lớp. Vì vậy, không có lý gì để không cười nhiều hơn, duyên dáng, xinh đẹp hơn. Chúc cậu có dịp lễ 20/10 thật vui và đáng nhớ nhé!

Học sinh Hà Nội rạng rỡ tại Lễ hội Tỏa sáng 2026 do một trường THCS tổ chức. Ảnh: Thanh Hùng

- Nhân dịp 20/10, chúc cậu nhận được nhiều hoa, phòng chất đầy quà, ăn uống thả ga, được đi chơi xa, sớm có bạn trai nha!

- Chúc cậu 20/10 vui vẻ như chim sẻ, sức khỏe như voi và xinh đẹp bất chấp thời gian. Hãy thật bùng nổ, vui vẻ nhé cậu! Chắc chắn cậu sẽ nhận được nhiều bất ngờ thú vị!

- Mong hôm nay bạn được chiều hết mức. Hãy tận hưởng một ngày không phải làm gì ngoài việc… xinh đẹp nhé bạn tôi!

- Chúc cậu và các bạn nữ lớp mình mãi giữ được phong độ trong học tập và "chế ngự" được chúng tớ. Chúc cậu hoa ôm đầy tay, quà về đầy nhà!

- Chúc cậu có dịp 20/10 thật ý nghĩa, đáng nhớ và nhiều ảnh đẹp để “sống ảo”. Nhưng trong mắt tớ, hình ảnh cậu mỗi ngày trong lớp mình còn đẹp hơn mọi bức ảnh trên mạng!

- Mong dịp 20/10 này, bạn xinh của tớ được khen cả ngày, cười rộn ràng và nhận hoa quà mỏi tay nha!

- Chúc mỹ nhân lớp mình ngày 20/10 thật nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, học giỏi và đừng quên sau này vẫn chỉ bài cho tụi mình nhé!

- Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tớ chúc cậu có làn da trắng mịn như ý, đôi môi thắm dịu dàng và đặc biệt đôi chân ngắn sẽ dài thêm đúng như mơ ước! (Nhưng sự thật là tớ thích làn da ngăm, nụ cười duyên của cậu và thấy đôi chân cũng đủ dài rồi đấy!)

- Chúc cậu luôn xinh đẹp và ngày càng có nhiều bạn nam đẹp trai như tớ theo đuổi!

- Nhân dịp 20/10, thay mặt những nam sinh đẹp trai của thành phố này, tớ xin gửi đến cậu và các bạn nữ lớp mình lời chúc luôn vui khỏe, hay ăn chóng lớn và đạt được những ước mơ nhé!