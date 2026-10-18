Lay (EXO) quay lại trường học ở tuổi 35

Mới đây, Lay đã chia sẻ tin tức này trên các kênh mạng xã hội cá nhân, cho biết anh đã đạt được số điểm TOEFL cần thiết để được nhận vào trường đại học: “Giờ đây, tôi chính thức trở thành sinh viên đại học rồi. Tôi sẽ quay lại trường để học hỏi những điều mới mẻ và theo đuổi ước mơ của mình. Hãy chúc tôi may mắn nhé”.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lay dự định theo học một chuyên ngành liên quan đến điện ảnh tại Los Angeles trong khoảng hai đến ba năm, với mục tiêu dài hạn là tự đạo diễn và sản xuất các bộ phim của riêng mình. Tuy nhiên, tên trường đại học cũng như kế hoạch học tập chi tiết vẫn chưa được công bố chính thức.

Lay chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2008 để trở thành thực tập sinh của SM Entertainment và ra mắt cùng nhóm EXO vào năm 2012. Vì tập trung phát triển sự nghiệp giải trí từ khi còn trẻ, anh từng bày tỏ sự tiếc nuối khi không có cơ hội học đại học. Được biết, anh đã dành thời gian ôn luyện cho kỳ thi TOEFL trong khi vẫn duy trì các hoạt động với tư cách là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất.

Trong khi đó, EXO sẽ tổ chức các đêm diễn encore (diễn bổ sung) mang tên EXO PLANET #6 – EXhOrizon [dot] tại KSPO DOME (Seoul) từ ngày 6 đến 8/11. Hiện tại, việc Lay có tham gia các đêm diễn này hay không vẫn chưa được xác nhận.