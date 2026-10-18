James Cameron nói gì sau khi 'Avatar' bị hạ gục?

Theo IGN, vì có nhiều lần chiếu lại, Avengers: Endgame và Avatar thời gian qua liên tục đổi vị trí cho nhau trên bảng xếp hạng doanh thu. Với đợt chiếu lại gần đây nhất, bom tấn siêu anh hùng nhà Marvel vừa giành lại danh hiệu phim có doanh thu cao nhất lịch sử từ tay Avatar.

James Cameron đăng tải bức ảnh chúc mừng chiến thắng của Avengers: Endgame.

Điều bất ngờ là James Cameron lại có bài đăng mới trên mạng xã hội, ăn mừng bộ phim đối thủ giành chiến thắng. Vị đạo diễn quái kiệt đăng tải hình ảnh chế Iron Man (nhân vật trong Avengers: Endgame) xuất hiện giữa cộng đồng người bản địa Na’vi ở hành tinh Pandora của Avatar.

"Chúc mừng Marvel và bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Avengers: Endgame Encore vì đã đưa khán giả trở lại rạp chiếu phim", cha đẻ Avatar chú thích.

Theo truyền thông Mỹ, động thái này được đánh giá là "màn cạnh tranh thân thiện" mới nhất giữa hai thương hiệu điện ảnh bom tấn. Trước đó, cả hai bám đuổi sít sao về thành tích trong cuộc đua kéo dài nhiều năm. Marvel lần đầu vượt qua kỷ lục doanh thu của Avatar khi Avengers: Endgame ra mắt năm 2019. Khi ấy, Cameron cũng đăng bài chúc mừng Marvel, nhưng chỉ vài tháng sau, ông dự đoán Avatar sẽ giành lại ngôi vương. Dự đoán này trở thành hiện thực vào năm 2021, khi Avatar chiếu lại trên toàn cầu.

Sau khi hai phần tiếp theo của Avatar là Avatar: The Way of Water và Avatar: Fire and Ash lần lượt ra mắt, Vũ trụ Điện ảnh Marvel cũng trình làng thêm nhiều tác phẩm. Gần nhất, khi Marvel chuẩn bị tung ra bom tấn Avengers: Doomsday dự kiến vào tháng 12 năm nay, hãng phim đã tận dụng cơ hội để đưa khán giả trở lại những sự kiện trong Endgame, thông qua bản tái phát hành bổ sung các cảnh quay mới, kết nối câu chuyện cũ với phần phim sắp tới.

Avatar mới đây bị Endgame vượt qua về doanh thu.

Đợt tái phát hành mang lại kết quả khả quan cho hãng phim này. Theo số liệu tổng hợp của Box Office Mojo, tính cả các đợt phát hành ban đầu lẫn tái phát hành, Avengers: Endgame của Marvel đạt tổng doanh thu 2,938 tỷ USD. Trong khi Avatar của James Cameron xếp thứ hai với 2,923 tỷ USD.

Cả hai đều đang tiến sát cột mốc 3 tỷ USD và bỏ xa bộ phim đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là Spider-Man: Brand New Day, với 2,513 tỷ USD.