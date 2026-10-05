3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch

Nguy kịch vì cố uống An cung ngưu hoàng hoàn

Ông N.B.Đ (71 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đột nhiên chóng mặt, triệu chứng báo hiệu nguy cơ đột quỵ. Người con trai vội lấy viên An cung ngưu hoàng hoàn là hàng “chính hãng” xách tay giá 3 triệu đồng cho bố uống, tin rằng đó là cách cứu chữa nhanh nhất.

Mỗi ngày uống một viên nhưng sau ba ngày, tình trạng ông Đ. không cải thiện mà trở nên nguy kịch, rơi vào hôn mê.

Gia đình vội đưa ông Đ. vào Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhân chảy máu dưới màng cứng qua chụp cắt lớp. “Việc tin vào ‘thần dược’ đã khiến gia đình chậm trễ đưa bệnh nhân đi cấp cứu,” bác sĩ kết luận. Dù giữ được mạng sống, ông Đ. phải chịu di chứng nặng nề, trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

Nhiều người tin rằng An cung có thể giúp họ vượt qua cơn đột quỵ. Ảnh: Freepik.

Một trường hợp khác là ông B.T.H. (50 tuổi, Hà Nội) đột ngột đau đầu, nôn, nói khó, liệt nửa người trái, đo huyết áp 200/120mmHg.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng trên, gia đình và ông H. tự đánh giá mình bị đột quỵ não và uống An cung ngưu hoàng hoàn xuất xứ ở nước ngoài.

Sau khi ông H. uống thuốc, các triệu chứng nặng hơn nên bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống.

Vì sao An cung không nằm trong thuốc cấp cứu đột quỵ?

Bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 - cho biết viên An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc cổ phương với các thành phần quý như ngưu hoàng, hoàng cầm, hoàng liên, chu sa, hùng hoàng, xạ hương, và trân châu. Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, hoạt huyết, hỗ trợ điều trị đột quỵ thể nhồi máu não với cục máu đông nhỏ. Công thức gốc hiện đã bị thay đổi do quy định bảo vệ động vật hoang dã (như thay sừng tê giác).

Theo bác sĩ Hằng, sản phẩm trên không thể thay thế các phương thức điều trị hiện đại. Đột quỵ, bao gồm nhồi máu não và xuất huyết não, đòi hỏi can thiệp y tế chuyên sâu trong “thời gian vàng” (3-6 giờ đầu). Với nhồi máu não nhỏ, An cung có thể hỗ trợ làm tan cục máu đông nhưng với xuất huyết não hoặc nhồi máu diện rộng, thuốc có thể làm tổn thương mạch máu nghiêm trọng hơn, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ tử vong hoặc tàn tật.

Bác sĩ Hằng cho biết, An cung ngưu hoàng hoàn tràn lan trên thị trường với đủ nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc... giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng. Một số chứa chất độc vượt mức cho phép, như:

- Chu sa (thủy ngân): Gây tổn thương gan, thận, thần kinh.

- Hùng hoàng (arsenic): Có thể dẫn đến ngộ độc nếu dùng sai liều.

- Xạ hương: Độc tính cao, nguy hiểm khi lạm dụng.

Bác sĩ Hằng cảnh báo: “Những thành phần này có thể gây suy đa phủ tạng nếu dùng kéo dài hoặc không đúng cách”. Việc thay thế các dược liệu độc hại bằng thành phần khác cũng chưa được chứng minh hiệu quả qua các thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Dù được truyền miệng như “thần dược”, An cung ngưu hoàng hoàn không được các tổ chức y tế uy tín như Hội Đột quỵ Mỹ (AHA/ASA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hay Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo trong phác đồ điều trị hoặc phòng ngừa đột quỵ. Không có bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy thuốc này ngăn ngừa được đột quỵ, đặc biệt khi sử dụng định kỳ hằng ngày như nhiều người lầm tưởng. Việc lạm dụng có thể gây tích lũy độc chất, làm tổn thương cơ thể.

Khi có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, liệt nửa người, nói khó, hay hôn mê, việc tự ý dùng An cung thay vì gọi cấp cứu làm mất “thời gian vàng”. Nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, tổn thương não không thể hồi phục, dẫn đến tàn tật hoặc tử vong.

“Thị trường quảng cáo sai lệch càng làm gia tăng vấn đề. Các nền tảng trực tuyến ca tụng An cung như 'linh đơn' cứu sống, khiến người dân, đặc biệt người cao tuổi, dễ bị cuốn vào vòng xoáy niềm tin sai lầm”, bác sĩ Hằng cảnh báo.