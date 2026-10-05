Hé lộ mối liên hệ bất ngờ giữa cắt ruột thừa và ung thư đại trực tràng

Báo cáo nghiên cứu cho biết các nhà khoa học đã phân tích hồ sơ của 31.069 bệnh nhân, trong đó 15.774 người đã phẫu thuật cắt ruột thừa và 15.295 người chỉ điều trị bằng kháng sinh. Kết quả cho thấy 0,7% số bệnh nhân thuộc nhóm phẫu thuật sau đó được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, so với 1,7% ở nhóm điều trị bằng kháng sinh. Từ đó, nhóm nghiên cứu ước tính nguy cơ ung thư đại trực tràng ở những người cắt ruột thừa thấp hơn 58% so với nhóm còn lại.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Valentine Nfonsam thuộc Trường Cao đẳng Phẫu thuật Mỹ - cho biết ruột thừa có vai trò trong hệ miễn dịch đường ruột và hệ vi sinh vật đường ruột, qua đó có thể liên quan đến những thay đổi ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, ông Nfonsam nhấn mạnh kết quả này không đồng nghĩa với việc mọi bệnh nhân viêm ruột thừa nên phẫu thuật nhằm phòng ngừa ung thư. Kháng sinh vẫn là một lựa chọn điều trị quan trọng đối với nhiều trường hợp. Nhóm nghiên cứu cho rằng cần tiến hành thêm các nghiên cứu để làm rõ mối liên hệ giữa viêm ruột thừa, những thay đổi của hệ vi sinh vật đường ruột và nguy cơ ung thư đại trực tràng.