6 loại trái cây nên ăn thường xuyên sau tuổi 70

Sau tuổi 70, nhu cầu năng lượng thường giảm nhưng cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết. Trái cây là nhóm thực phẩm nên có trong chế độ ăn hằng ngày, đồng thời giúp bổ sung nước và nhiều hợp chất thực vật.

Không có một loại trái cây nào tốt nhất cho tất cả người cao tuổi. Ăn đa dạng nhiều loại quả giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau. Tham khảo một số loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và dễ ăn:

Chuối giàu kali

Người cao tuổi có thể ăn chuối trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua. Ảnh minh họa AI

Chuối là lựa chọn phù hợp với người cao tuổi bởi quả mềm, dễ nhai và không cần chế biến cầu kỳ. Chuối cung cấp kali, vitamin B6, vitamin C và chất xơ. Kali cần thiết cho hoạt động của cơ và thần kinh, đồng thời tham gia duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Với người cao tuổi ăn uống kém, một quả chuối có thể là món ăn phụ đơn giản, cung cấp năng lượng và một số dưỡng chất. Chuối chín cũng dễ nghiền hoặc kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch.

Người đái tháo đường vẫn có thể ăn chuối nhưng cần chú ý khẩu phần và lượng carbohydrate trong tổng chế độ ăn.

Người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt khi có tăng kali máu hoặc được yêu cầu hạn chế kali, cần lựa chọn lượng chuối phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ổi giàu vitamin C và chất xơ

Ổi là loại quả giàu vitamin C, đồng thời cung cấp chất xơ. Vitamin C tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình tổng hợp collagen, trong khi chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Do ổi khá cứng và có nhiều hạt, người cao tuổi có hàm răng yếu hoặc sức nhai giảm có thể gặp khó khăn khi ăn. Nếu muốn bổ sung ổi, nên chọn quả chín mềm, gọt vỏ, bỏ hạt và cắt thành miếng nhỏ.

Với người khó nhai hoặc nuốt, có thể ưu tiên những loại quả mềm hơn như chuối và đu đủ. Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước để giữ lại chất xơ.

Đu đủ mềm, dễ ăn

Đu đủ chín có thịt mềm, nhiều nước và dễ ăn, phù hợp với người cao tuổi gặp khó khăn khi nhai các loại quả cứng. Loại quả này cung cấp vitamin C, folate và các carotenoid như beta-carotene.

Một khẩu phần đu đủ cũng bổ sung chất xơ và nước cho cơ thể. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường để tạo thành bữa phụ. Đu đủ nên được ăn ở dạng nguyên quả thay vì thường xuyên dùng dưới dạng nước ép có thêm đường.

Cam cung cấp vitamin C và nước

Cam và các loại trái cây họ cam quýt cung cấp vitamin C, folate, nước và chất xơ. Đây là nhóm trái cây dễ đưa vào khẩu phần hằng ngày.

Đối với người cao tuổi, ăn cam nguyên múi có lợi thế hơn uống nước cam vì vẫn giữ được phần chất xơ của quả. Cam có thể dùng như món tráng miệng hoặc bữa phụ, góp phần bổ sung nước và dưỡng chất.

Nếu gặp vấn đề về răng miệng hoặc nhai nuốt, có thể tách múi, bỏ hạt và cắt nhỏ để dễ ăn hơn.

Táo bổ sung chất xơ

Táo cung cấp chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất thực vật. Chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và tạo cảm giác no.

Nếu có khả năng nhai tốt, người cao tuổi có thể ăn táo cả vỏ sau khi rửa sạch để tận dụng thêm chất xơ và các hợp chất thực vật trong phần vỏ.

Người có răng yếu hoặc khó nhai có thể chọn táo chín, thái lát mỏng hoặc hấp mềm thay vì ăn những miếng lớn và cứng.

Việt quất giàu hợp chất thực vật

Việt quất và các loại quả mọng cung cấp vitamin, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật như anthocyanin. Đây là nhóm sắc tố tạo nên màu xanh tím đặc trưng của quả.

Các loại quả mọng có thể dùng cùng sữa chua không đường hoặc yến mạch, giúp bữa ăn đa dạng hơn.

Sau tuổi 70 nên ăn trái cây thế nào?

Trái cây là nhóm thực phẩm nên có trong chế độ ăn hằng ngày, đồng thời giúp bổ sung nước và nhiều hợp chất thực vật. Ảnh minh họa AI

Điều quan trọng không phải tìm một loại quả "tốt nhất" mà là ăn đa dạng và lựa chọn phù hợp với khả năng ăn uống, tình trạng sức khỏe và nhu cầu năng lượng.

Nên ưu tiên trái cây tươi, chín vừa và thay đổi nhiều loại trong tuần. Trái cây nguyên quả thường được ưu tiên hơn nước ép vì giữ được chất xơ. Với người gặp khó khăn khi nhai hoặc nuốt, có thể chọn các loại quả mềm như chuối, đu đủ hoặc cắt nhỏ, nghiền mềm trước khi ăn.

Không nên ăn quá nhiều trái cây cùng lúc. Trái cây vẫn cung cấp carbohydrate và năng lượng, vì vậy khẩu phần cần phù hợp với tổng chế độ ăn, nhất là ở người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Người mắc bệnh thận, đái tháo đường hoặc có yêu cầu đặc biệt về kali, carbohydrate hay chất xơ cần lựa chọn loại quả và khẩu phần phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Một chế độ ăn đa dạng, có nhiều rau quả, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và những nguồn protein phù hợp sẽ giúp người cao tuổi nhận được đầy đủ dưỡng chất hơn so với việc tập trung quá nhiều vào một loại thực phẩm.