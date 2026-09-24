U23 Thái Lan quyết loại U23 Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), chiều 24/9, đội tuyển U23 Thái Lan tiếp tục tập luyện tại Itsutsugaoka Sports Square, tỉnh Aichi (Nhật Bản), nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết ASIAD 2026 gặp U23 Trung Quốc.

U23 Thái Lan giành 6 điểm sau ba trận vòng bảng, qua đó tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng A. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đứng đầu bảng với 5 điểm. Ở buổi tập mới nhất, ban huấn luyện lập tức triển khai các nội dung chiến thuật, hướng đến việc chuẩn bị tốt nhất cho màn đối đầu mang tính quyết định.

Trước buổi tập, tiền đạo Jehanaphy Mamah chia sẻ rằng mục tiêu vượt qua vòng bảng của U23 Thái Lan đã được hoàn thành, dù kết quả trận đấu cuối cùng chưa đáp ứng kỳ vọng. "Trong ba trận vừa qua, chúng tôi đặt mục tiêu phải vượt qua vòng bảng và đã làm được điều đó. Dù trận cuối không mang lại kết quả tốt, toàn đội hiện đều đạt trạng thái sẵn sàng 100%", Jehanaphy cho biết.

U23 Thái Lan đang tích cực tập luyện, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc chạm trán Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: FAT

Chân sút người Thái Lan cũng đánh giá cao đối thủ Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung của toàn đội vào kế hoạch chiến thuật do HLV trưởng Wang Songkran (HLV Wang) đề ra.

"Trận đấu với Trung Quốc, chúng tôi phải tập trung vào quá trình tập luyện, theo dõi cách HLV Wang triển khai chiến thuật và xây dựng kế hoạch. Toàn đội hy vọng có thể giành chiến thắng để tiến vào bán kết.

Tôi từng thi đấu với Trung Quốc. Đây là đội bóng tốt, có thời gian dài chơi cùng nhau và sở hữu chất lượng chuyên môn đáng kể. Tôi hy vọng chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ", Jehanaphy nói.

Đáng chú ý, tiền đạo này khẳng định việc từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc giúp anh có thêm sự tự tin trước trận tứ kết. Tuy nhiên, Jehanaphy nhấn mạnh niềm tin không chỉ đến từ bản thân mà còn xuất phát từ sức mạnh tập thể của U23 Thái Lan.

"Tôi tự tin hơn khi từng ghi bàn vào lưới họ, đồng thời cũng tin tưởng các đồng đội. Mọi người đều tin vào năng lực của đội bóng. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục cổ vũ, dù theo dõi qua truyền hình hay đến sân trực tiếp. Hy vọng sẽ có thật đông khán giả đến tiếp sức cho chúng tôi", tiền đạo Thái Lan chia sẻ.

Trận tứ kết ASIAD 2026 giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h ngày 26/9 (giờ Việt Nam) trên sân Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản.