Điền kinh Việt Nam giành tấm huy chương 'quý hơn vàng' tại ASIAD 2026

Tạ Ngọc Tưởng là người chạy lượt đầu, duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu và trao gậy ở vị trí thứ ba. Ở lượt thứ hai, Quách Thị Lan thi đấu ấn tượng, từng bước thu hẹp khoảng cách, đưa đội Việt Nam vươn lên thứ hai trước khi trao gậy cho Lê Ngọc Phúc.

Nguyễn Thị Ngọc (áo đỏ) về thứ ba lượt chạy cuối, kém sít sao VĐV Ấn Độ về nhì

Ở lượt chạy thứ ba, Lê Ngọc Phúc tiếp tục giữ tốc độ cao, bám sát các đối thủ mạnh, tạo điều kiện để Nguyễn Thị Ngọc bước vào lượt cuối với cơ hội cạnh tranh huy chương.

Nguyễn Thị Ngọc nhập cuộc mạnh mẽ và thậm chí dẫn đầu trong khoảng 200m đầu tiên.

Tuy nhiên, ở nửa sau vòng chạy, các đối thủ tăng tốc mạnh. Đặc biệt, Salwa Naser của Bahrain, nhà vô địch thế giới 400m nữ và HCB Olympic Paris 2024, thể hiện sức mạnh vượt trội, giúp Bahrain bứt lên ở những mét cuối.

Chung cuộc, Bahrain giành HCV với thành tích 3 phút 12 giây 87, đồng thời phá kỷ lục ASIAD. Ấn Độ giành HCB, trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 3 phút 14 giây 54.

Đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m mang về tấm huy chương quý giá cho điền kinh Việt Nam

Kết quả này không chỉ mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại Á vận hội năm nay mà còn phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games là 3 phút 15 giây 07, được thiết lập tại SEA Games 33 cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trước đó đội Việt Nam từng xếp thứ hai ở vòng loại, vượt qua những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Ấn Độ và chỉ xếp sau Bahrain đúng 0,35 giây.

Tấm HCĐ này mang ý nghĩa đặc biệt với điền kinh Việt Nam. Không chỉ là thành quả từ màn trình diễn giàu nỗ lực và tính toán chiến thuật của bốn VĐV, thành tích này còn cho thấy sự tiến bộ của nội dung tiếp sức hỗn hợp Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cũng trong ngày thi đấu 24.9, Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở nội dung 10.000m nữ nhưng chỉ về đích thứ 6, trong khi Lê Thị Tuyết xếp thứ 13.