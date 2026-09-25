U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc: Cần thắng chính mình

Mục tiêu hoàn thành

Mang tới Asiad một đội hình tương đối dày dạn kinh nghiệm trận mạc, việc U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng C là không có gì quá bất ngờ.

Dẫu vậy, màn trình diễn ở vòng bảng của U23 Việt Nam chưa thực sự khiến người hâm mộ hay giới chuyên môn quá hài lòng. Lẽ ra đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải giành quyền vào tứ kết sớm hơn, thay vì cần dốc sức ở trận cuối gặp U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết

Người hâm mộ có quyền đỏi hỏi nhiều hơn ở U23 Việt Nam về mặt chuyên môn, bởi lực lượng có trong tay của HLV Đinh Hồng Vinh rõ ràng là ổn. Tuy nhiên phần đông lại cho thấy phong độ không thật sự cao như kỳ vọng.

Giờ là thắng chính mình

Sau ít tháng, U23 Việt Nam lại tái đấu Hàn Quốc và lần này là ở trận tứ kết Asiad 2026. Tuy vậy, so với cuộc gặp gỡ tại VCK U23 châu Á, lúc này đội bóng trẻ xứ sở Kim chi thực sự mạnh hơn rất nhiều.

U23 Hàn Quốc không còn sử dụng hoàn toàn các cầu thủ trong nước như khi thua U23 Việt Nam trên châm luân lưu 11 ở trận tranh hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026. Đội hình dự Asiad của U23 Hàn Quốc được tăng cường đáng kể, với 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó có những cái tên như Jang Hyun Jun (Celtic) Bae Jun Ho (Stoke City), Kim Ji Soo (Brentford)… và cùng lúc sử dụng 3 cầu thủ trên tuổi Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung và Lee Ki Hyuk.

Giờ là lúc U23 Việt Nam nghĩ đến việc... thắng chính mình

Đáng nói hơn, mục tiêu của U23 Hàn Quốc là tấm HCV môn bóng đá nam Asiad hòng giúp nhiều cầu thủ xứ kim chi được miễn nghĩa vụ quân sự, nên cơ hội dành cho U23 Việt Nam rõ ràng là rất nhỏ.

Tất nhiên, bóng đá vẫn tồn tại những biến số hay bất ngờ là điều mà người hâm mộ hy vọng. Song, việc đầu tiên U23 Việt Nam cần làm có lẽ là cần thắng… chính mình trước khi nghĩ tới việc vượt qua U23 Hàn Quốc mới là mục tiêu thực tế.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cần nâng cao khả năng thoát pressing, tốc độ luân chuyển bóng cao hơn và sự chính xác cũng cần tăng lên ở cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công.

Nói một cách khác, U23 Việt Nam phải cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh… qua từng trận đấu nhằm chứng minh sự kỳ vọng đây là thế hệ kế cận của tuyển Việt Nam mà người hâm mộ đang đặt lên vai không phải quá tầm.

Có một sự thật: ai cũng muốn U23 Việt Nam chiến thắng và đi tiếp. Nhưng nếu phải dừng bước trước một Hàn Quốc vượt trội, điều đáng tiếc nhất sẽ không phải là thất bại. Đáng tiếc là rời khỏi Asiad 20 mà những điểm yếu cũ của U23 Việt Nam vẫn còn nguyên, không tìm thấy hướng khắc phục.