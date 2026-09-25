Điểm đáng ngại nhất của tuyển Việt Nam

Alvaro Silva có góc nhìn khá đặc biệt về bóng đá Việt Nam. Trung vệ sinh ra tại Tây Ban Nha từng khoác áo Hà Nội FC ở V.League 2017, sau đó lại đứng bên kia chiến tuyến khi cùng tuyển Philippines chạm trán Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018.

Trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại FIFA ASEAN Cup 2026, Silva nhận định người ngoài thường chú ý nhiều nhất đến kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Với anh, đó mới chỉ là phần dễ nhận thấy.

“Dĩ nhiên họ có kỹ thuật tốt, nhưng sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở đó”, Silva chia sẻ với Tri Thức - Znews. Điều khiến cựu trung vệ Philippines ấn tượng hơn là cường độ thi đấu, tính kỷ luật và đặc biệt là sự ăn ý giữa các cầu thủ.

Thứ khó đối phó hơn kỹ thuật

Khoảng thời gian chơi bóng tại Hà Nội giúp Silva hiểu cách nhiều tuyển thủ Việt Nam tư duy và phối hợp. Khi trở lại đối đầu họ trong màu áo Philippines, anh càng cảm nhận rõ giá trị của sự ăn ý ấy.

“Các cầu thủ hiểu rất rõ nhau và biết đội bóng muốn chơi như thế nào. Nhiều lúc, trước cả khi nhận bóng, họ đã biết đồng đội sẽ di chuyển tới đâu”, Silva nói.

Chi tiết này, theo cựu tuyển thủ Philippines, quan trọng hơn những pha xử lý kỹ thuật đơn lẻ. Khi cầu thủ hiểu ý nhau, họ không cần mất thêm một nhịp để quan sát hoặc suy nghĩ, nhờ đó tốc độ luân chuyển bóng và di chuyển cũng được đẩy lên cao hơn.

“Điểm mạnh lớn nhất của Việt Nam không chỉ là kỹ thuật. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật, cường độ và khả năng phối hợp tập thể”, Silva nhận xét.

Đây cũng là khác biệt anh từng cảm nhận rõ giữa Việt Nam và Philippines. Việt Nam có nhiều cầu thủ trưởng thành cùng nhau, quen với những hệ thống tương tự và chia sẻ cách tư duy bóng đá khá đồng nhất.

Alvaro Silva từng khoác áo Hà Nội FC trước khi đối đầu tuyển Việt Nam trong màu áo Philippines.

Philippines lại đi theo một con đường khác, với lực lượng gồm nhiều cầu thủ được đào tạo ở những nền bóng đá khác nhau. Điều đó mang lại sự đa dạng, nhưng cũng khiến việc xây dựng một tập thể ăn ý trở nên khó hơn.

“Bạn có thể có cầu thủ đến từ Tây Ban Nha, Đức, Anh, Mỹ hay nhiều nơi khác ở châu Á. Mỗi người mang đến một phẩm chất khác nhau, vì thế Philippines có nhiều lựa chọn trong cách chơi”, Silva phân tích.

Vấn đề nằm ở thời gian. Đội tuyển quốc gia chỉ có những quãng tập trung ngắn, trong khi sự ăn ý không thể hình thành sau vài buổi tập.

“Khi tôi còn chơi cho Philippines, đó luôn là một trong những thách thức lớn nhất. Chúng tôi có thể sở hữu những cầu thủ tốt về mặt cá nhân, nhưng những đội như Việt Nam lại có bản sắc tập thể rất rõ”, Silva nhớ lại.

Theo cựu trung vệ này, bước tiếp theo của Philippines là biến sự đa dạng về xuất thân thành một lối chơi thống nhất. Chỉ khi đó, nguồn cầu thủ được đào tạo ở nhiều môi trường khác nhau mới trở thành lợi thế thực sự.

Đừng đấu cầm bóng với Việt Nam

Silva đánh giá cao khả năng kiểm soát trận đấu của Việt Nam, nhưng không cho rằng đội bóng áo đỏ không có khoảng trống để khai thác. Nếu phải chuẩn bị chiến thuật cho Philippines, anh sẽ tập trung vào những pha chuyển trạng thái và khu vực phía sau hàng phòng ngự.

“Tôi sẽ cố gắng tấn công Việt Nam trong những tình huống chuyển trạng thái, đặc biệt là khoảng trống sau lưng hàng thủ. Họ rất thoải mái khi có bóng, khi được tổ chức đội hình và kiểm soát nhịp độ”, Silva phân tích.

Theo anh, càng để Việt Nam cầm bóng lâu bên phần sân đối phương, nhiệm vụ phòng ngự càng khó. Vì thế, Philippines không nên bước vào trận với suy nghĩ phải tranh quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá.

“Tôi sẽ không biến trận đấu thành cuộc chiến xem ai giữ bóng nhiều hơn. Có bóng chỉ quan trọng khi bạn biết mình muốn làm gì với nó”, Silva nói.

Cựu trung vệ Philippines cho rằng cơ hội tốt nhất để tấn công Việt Nam xuất hiện ngay sau thời điểm đội bóng áo đỏ mất bóng.

Kịch bản phù hợp hơn với Philippines là một trận đấu có tốc độ cao, nhiều tranh chấp và liên tục xuất hiện các tình huống chuyển trạng thái. Sau khi đoạt bóng, đội bóng này cần hướng lên phía trước nhanh thay vì chuyền ngang chỉ để duy trì tỷ lệ kiểm soát.

Nếu Philippines cố chơi một trận kiểm soát chậm rãi, Silva cho rằng họ có thể vô tình đưa trận đấu về đúng nhịp Việt Nam mong muốn. “Việt Nam sẽ muốn kiểm soát nhịp độ. Philippines phải khiến họ không thể làm điều đó thoải mái trong suốt 90 phút”, anh nói.

Thời điểm dễ khai thác nhất xuất hiện ngay sau khi Việt Nam mất bóng. Khi các cầu thủ còn dâng cao và cấu trúc phòng ngự chưa kịp thiết lập lại, khoảng trống phía sau có thể mở ra.

“Nếu Việt Nam đã đưa nhiều người lên tấn công, hãy hướng bóng lên phía trước ngay lập tức và khai thác khoảng trống trước khi họ kịp tổ chức lại. Khi gặp một đội có tổ chức tốt, đôi khi cơ hội lớn nhất chỉ xuất hiện trong vài giây họ chưa vào lại vị trí”, Silva phân tích.

Ở chiều ngược lại, cựu trung vệ Philippines cảnh báo hàng thủ đội nhà không được mất tập trung. Nguy hiểm của Việt Nam, theo anh, không phải lúc nào cũng nằm ở đường chuyền đầu tiên mà thường xuất hiện ở pha di chuyển tiếp theo.

Nếu trung vệ bị hút theo bóng, khoảng trống phía sau có thể lập tức bị khai thác. Bởi vậy, giao tiếp, giữ cự ly và theo sát những pha chạy chỗ là yêu cầu quan trọng nhất với hàng phòng ngự Philippines.

“Bạn không thể mất tập trung dù chỉ một giây. Các trung vệ phải liên tục nói chuyện với nhau, kiểm soát khoảng cách và luôn để ý những pha chạy sau lưng”, Silva nhấn mạnh.

Silva đánh giá sự ăn ý giữa các cầu thủ là một trong những điểm mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam.

Yếu tố tâm lý cũng có thể tác động đến cục diện trận đấu. Việt Nam thường bước vào các cuộc đối đầu tại Đông Nam Á với áp lực phải thắng, trong khi Philippines có nhiều khoảng trống hơn về kỳ vọng.

Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ xuất hiện nếu Philippines giữ được thế cân bằng đủ lâu. Nếu tỷ số vẫn hòa sau khoảng một giờ thi đấu, sức ép có thể bắt đầu chuyển sang phía đội được đánh giá cao hơn.

“Nếu đến phút 60 hoặc 70 tỷ số vẫn cân bằng, đội được kỳ vọng thắng có thể trở nên sốt ruột, còn đội kia sẽ bắt đầu tin rằng mình có cơ hội”, Silva nói.

Với anh, Philippines không cần chứng minh mình có thể chơi giống Việt Nam hay cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Điều quan trọng là kéo trận đấu về đúng nhịp độ, không gian và thời điểm mà họ có thể tận dụng tốt nhất.

“Không phải cứ giữ bóng nhiều hơn Việt Nam là tốt. Quan trọng là khiến trận đấu diễn ra ở những khu vực mà Philippines có thể làm họ gặp khó”, Silva kết luận.