Cựu tiền đạo Chelsea chưa cứu được hàng công Thái Lan

Jude ghi 30 bàn sau 80 lần ra sân cho các đội trẻ Chelsea từ cấp U18 trở lên và từng được Thomas Tuchel cho đá chính ở League Cup.

Jude Soonsup-Bell không phải cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Anh gia nhập học viện Chelsea từ cấp U13, trải qua 7 năm tại Cobham và rời CLB với 80 lần ra sân, 30 bàn cho các đội trẻ từ U18 trở lên.

Một trong những màn trình diễn nổi bật nhất đến tại FA Youth Cup cuối năm 2020. Jude ghi 4 bàn khi Chelsea thắng Barnsley 8-1, trở thành cầu thủ đầu tiên của đội bóng London kể từ Roger Bill năm 1961 ghi bốn bàn trong một trận ở sân chơi này.

Tháng 12/2021, Thomas Tuchel trao cho tiền đạo khi ấy 17 tuổi suất đá chính trước Brentford ở tứ kết League Cup. Chelsea thắng 2-0, còn Jude có trận duy nhất cho đội một trước khi chuyển sang Tottenham đầu năm 2023.

Hồ sơ ấy đủ khiến Jude nhận nhiều chú ý khi chọn khoác áo Thái Lan. Tuy nhiên, hành trình từ một tiền đạo ghi bàn đều ở cấp trẻ tới một số 9 ổn định trong bóng đá chuyên nghiệp của anh vẫn còn dang dở.

Bàn thắng không còn đến dễ dàng

Jude tiếp tục chơi tốt ở đội U21 Tottenham. Mùa 2023/24, anh ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo sau 23 trận tại Premier League 2, đồng thời lọt danh sách đề cử Cầu thủ hay nhất mùa của giải.

Bước sang bóng đá chuyên nghiệp, hiệu suất giảm mạnh. Jude sang Tây Ban Nha mùa 2024/25, chơi 7 trận tại Segunda División cho Córdoba mà không ghi bàn, trước khi được cho Atlético Sanluqueño mượn và có một bàn sau 13 trận ở Primera Federación.

Mùa 2025/26 tại Grimsby Town cũng không mang lại bước ngoặt về số bàn thắng. Jude xuất hiện 24 lần ở League Two, nhưng chỉ chơi tổng cộng 673 phút, ghi một bàn và có một kiến tạo. Bàn duy nhất đến trong chiến thắng 3-1 trước Salford City hồi tháng 3.

Grimsby không giữ Jude sau khi mùa giải kết thúc. Tháng 7, tiền đạo sinh năm 2004 chuyển tới Port FC, qua đó lần đầu chơi bóng chuyên nghiệp tại quê hương của mẹ.

Jude chỉ ghi một bàn sau 24 trận và 673 phút tại League Two mùa 2025/26 trước khi chia tay Grimsby Town.

Khởi đầu ở Thai League cũng chưa đem lại nhiều thời gian thi đấu. Trước đợt tập trung cho FIFA ASEAN Cup, Jude mới ra sân hai trận, đều từ ghế dự bị, với tổng cộng 45 phút và chưa ghi bàn.

Nhìn vào chuỗi số liệu ấy, khoảng cách giữa Jude ở bóng đá trẻ và Jude của bóng đá chuyên nghiệp khá rõ. Anh từng ghi bàn với tần suất cao tại Chelsea và Tottenham U21, nhưng chưa có mùa giải chuyên nghiệp nào thực sự tạo được vị trí bằng khả năng săn bàn.

Hudson vẫn cần Jude

Tuyển Thái Lan lại từng chứng kiến một phiên bản khác của Jude. Trong trận vòng loại Asian Cup gặp Sri Lanka tháng 11/2025, anh vào sân từ phút 66 và ghi hai bàn giúp Thái Lan thắng 4-0. AFC xác nhận trận đấu ấy là lần đầu Jude ra sân cho Thái Lan trong một trận chính thức.

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, Jude có 5 lần khoác áo đội tuyển và hai bàn, cả hai đều đến trong trận gặp Sri Lanka. Ba lần ra sân gần nhất không có bàn thắng.

HLV Anthony Hudson vẫn đưa Jude vào danh sách 23 cầu thủ tới Indonesia cùng hai trung phong khác là Supachai Chaided và Teerasak Poeiphimai. FIFA cũng liệt kê Jude bên cạnh Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat trong nhóm gương mặt đáng chú ý của Thái Lan.

Việc Hudson mang cả ba trung phong phản ánh một vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Supachai có 8 bàn sau 46 trận quốc tế, Teerasak sở hữu 11 bàn sau 33 trận, còn Jude có hai bàn sau 5 trận. Trước khi FIFA ASEAN Cup khởi tranh, Supachai trải qua bốn trận liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển, trong khi Teerasak và Jude cùng có ba trận tịt ngòi.

Phong độ cấp CLB cũng chưa đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Sau hai vòng Thai League, ba tiền đạo của Hudson cộng lại mới có một bàn, thuộc về Teerasak. Supachai chơi 154 phút chưa ghi bàn, còn Jude có 45 phút và chưa mở tài khoản tại Port FC.

Vấn đề càng đáng chú ý khi Chanathip và Supachok đều trở lại ở FIFA ASEAN Cup. HLV Hudson có thêm những cầu thủ giỏi xử lý bóng và tạo cơ hội phía sau tiền đạo, nên áp lực lên vị trí số 9 cũng lớn hơn.

Jude có hai bàn sau 5 trận cho tuyển Thái Lan trước FIFA ASEAN Cup, nhưng cả hai cùng đến trong chiến thắng 4-0 trước Sri Lanka.

Jude mang tới một phương án khác so với hai đồng đội. Tottenham từng sử dụng anh cả ở trung tâm lẫn ngoài biên, còn nền tảng đào tạo tại Anh giúp tiền đạo 22 tuổi quen với nhiều vai trò trên hàng công. Tuy nhiên, một trung phong của đội bóng đặt mục tiêu vô địch cuối cùng vẫn phải tạo ra bàn thắng.

Thái Lan từng gặp chính vấn đề ấy ở ASEAN Cup 2026. Đội bóng của Hudson có nhiều giai đoạn cầm bóng và tạo sức ép trước Việt Nam, nhưng thua 0-2 tại Bangkok rồi hòa 2-2 ở Mỹ Đình, qua đó thất bại 2-4 sau hai lượt chung kết.

FIFA ASEAN Cup mang Chanathip, Supachok cùng nhiều trụ cột trở lại. Nếu khả năng tạo cơ hội được cải thiện nhưng hàng công vẫn không ghi đủ bàn, Hudson sẽ tiếp tục phải xoay vòng giữa ba trung phong mà chưa có ai thực sự chiếm vị trí số một.

Jude vì thế đáng chú ý không phải vì từng khoác áo Chelsea. Quãng thời gian ở Cobham giúp giải thích tiềm năng của anh, còn những gì diễn ra tại Córdoba, Sanluqueño, Grimsby và Port FC mới phản ánh vị trí hiện tại trong sự nghiệp.

Ở tuổi 22, Jude vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Nhưng với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup, Hudson không cần một câu chuyện về tiềm năng nữa; ông cần một tiền đạo có thể đưa bóng vào lưới.