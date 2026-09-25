Ronaldo bị VAR từ chối, Bồ Đào Nha thắng nhọc Xứ Wales

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Joao Felix không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm cho "Selecao châu Âu", mà còn đánh dấu màn ra quân thành công của tân huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

Với lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục giúp các cầu thủ áo bã trầu cụ thể hóa ưu thế ở phút 22.

Nhận đường chuyền từ Nuno Mendes, Felix xoay người tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Danny Ward. Đội chủ nhà sau đó tiếp tục tạo ra nhiều sóng gió, trong đó đáng tiếc nhất là pha làm bàn của Cristiano Ronaldo ở đầu hiệp hai nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Xứ Wales dưới sự dẫn dắt của Craig Bellamy thi đấu đầy nỗ lực và vùng lên mạnh mẽ trong nửa cuối hiệp hai. Đội khách suýt làm nên chuyện khi pha bóng của Brennan Johnson đưa bóng dội xà ngang và Ruben Dias phải lăn xả phá bóng ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha bảo toàn thắng lợi 1-0 để tạm đứng nhì bảng D League A, trong khi Xứ Wales tiếp tục chuỗi trận không thắng kể từ đầu năm 2026.

Ở trận đấu còn lại, Na Uy tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Đan Mạch với tỷ số 3-2. Đội bóng của Erling Haaland tạm thời vươn lên đứng đầu bảng.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.