Trần Phi Sơn và hành trình thăng trầm tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sinh năm 1992 tại Hà Tĩnh và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, Trần Phi Sơn sớm được người hâm mộ gọi là "Ronaldo xứ Nghệ". Biệt danh ấy đến từ tốc độ, kỹ thuật cá nhân khéo léo và những pha đi bóng lắt léo của anh.

Phi Sơn trong màu áo TP. Hồ Chí Minh khi làm khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất.

Trước khi về Hà Tĩnh, Phi Sơn có 3 mùa giải khoác áo CLB TP. Hồ Chí Minh. Chấn thương đã đeo bám Sơn từ quãng thời gian ấy: mùa giải nào anh cũng ít nhất một lần phải rời sân cỏ để điều trị; riêng V.League 2019, Phi Sơn chỉ ra sân 3 lần.

Màn trở về rực rỡ

Mùa giải 2021, Phi Sơn trở về quê nhà khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là một mùa giải nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo. Sau vòng 9, HLV Phạm Minh Đức chia tay đội bóng sau gần 3 năm dẫn dắt. HLV Nguyễn Thành Công tiếp quản đội bóng núi Hồng kể từ vòng 10. Dưới thời cả hai nhà cầm quân, tiền vệ Phi Sơn vẫn luôn được trọng dụng và nắm giữ vị trí trụ cột.

Phi Sơn ra sân 12 trận và ghi 2 bàn trong mùa giải bị rút ngắn vì dịch COVID-19. Đến nay, đó vẫn được xem là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của anh với đội bóng quê hương.

Phi Sơn, Tuấn Hải cùng đồng đội ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số tại V.League 1, năm 2020. Ảnh: Đình Nhất.

Phong độ ổn định giúp Phi Sơn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Nhưng cũng từ đây, chuỗi ngày chấn thương bắt đầu: anh bị rách dây chằng chéo trước đầu gối và phải nghỉ thi đấu hơn 8 tháng.

Vòng lặp chấn thương quay trở lại

Bước sang mùa giải 2022, Phi Sơn vắng mặt từ vòng 1 đến hết vòng 16 và chỉ trở lại từ vòng 17. Chỉ vài trận sau, anh lại dính một chấn thương khác, đúng vào giai đoạn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang dồn sức cho cuộc đua trụ hạng. Tiền vệ Hà Tĩnh khép lại mùa giải với 7 lần ra sân và không ghi được bàn thắng nào.

Sang mùa giải 2023, vòng lặp ấy tiếp diễn. Phi Sơn chỉ đá 3 trong 4 trận đầu mùa, ghi 1 bàn vào lưới Hải Phòng, rồi phải ngồi ngoài 8 trận liên tiếp. Anh trở lại ở vòng 13 nhưng lại tiếp tục chấn thương và vắng mặt ở nửa cuối mùa.

Dù chỉ có 10 lần ra sân ở mùa giải này, Phi Sơn vẫn ghi 2 bàn. Một trong số đó là cú "xe đạp chổng ngược" vào lưới Bình Định, pha lập công mang về cho Phi Sơn giải thưởng bàn thắng đẹp nhất V.League 2023. Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của anh trong màu áo đội bóng núi Hồng.

Tại đội bóng núi Hồng, Phi Sơn là trụ cột, có nhiều đóng góp cho CLB. Ảnh Internet.

Bước sang mùa giải 2023/2024 đầy hứa hẹn. Ở vòng 1, Phi Sơn có pha chọc khe kiến tạo để Vũ Quang Nam nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa. Anh tiếp tục ra sân trong trận hòa Sông Lam Nghệ An ở vòng 2. Nhưng sau đó, anh lại chấn thương và vắng mặt ở 5 trận của đội, gồm 4 trận V.League và 1 trận Cúp Quốc gia. Phi Sơn trở lại từ vòng 9 và kết thúc mùa giải với 21 lần ra sân, 1 bàn thắng. Đó là số trận nhiều nhất trong một mùa giải của anh tại Hà Tĩnh.

Cuối năm 2023, khi ở độ tuổi 31, Trần Phi Sơn ký hợp đồng thêm 3 năm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và được đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất câu lạc bộ bởi Ban Huấn luyện kỳ vọng anh sẽ là cánh chim đầu đàn, dẫn dắt các cầu thủ trẻ, trở thành thủ lĩnh tinh thần cho đội bóng. Thế nhưng, khi đội bóng chật vật trong cuộc đua trụ hạng thì Phi Sơn không thể ra sân hoặc ra sân rồi lại tiếp tục chấn thương phải nghỉ thi đấu.

Mỗi lần hồi phục, Phi Sơn đều ra sân với quyết tâm cao nhất. Ảnh: VPF.

Trong 4 mùa giải đầu tiên ở đội bóng núi Hồng, Phi Sơn có 51 lần ra sân và ghi 5 bàn. Gần như toàn bộ quãng thời gian ấy gắn liền với HLV Nguyễn Thành Công - người chứng kiến cả những khoảnh khắc đẹp nhất lẫn những giai đoạn chấn thương dai dẳng nhất của anh.

Kết thúc mùa giải 2024/2025, dù hợp đồng vẫn còn thời hạn, Phi Sơn bất ngờ nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh chuyển sang khoác áo Trường Tươi Bình Phước (nay là Thành phố Đồng Nai) và ghi được 1 bàn cho đội bóng mới.

Đội bóng núi Hồng cũng bước sang một trang mới khi kết thúc mùa giải 2024/2025, HLV Nguyễn Thành Công chia tay sau 4 năm gắn bó, HLV Nguyễn Công Mạnh được chọn thay thế. Tuy nhiên, sau 21 vòng đấu, ông bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấm dứt hợp đồng, người ngồi vào ghế nóng tiếp theo là HLV Phan Như Thuật.

Sự trở lại và lời chia tay

Khi mùa giải 2025/2026 khép lại, Phi Sơn trở về cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo diện thử việc, lần này dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật. Trong các buổi tập, anh tích cực hoàn thành giáo án mà ban huấn luyện đưa ra.

Sự trở lại của một gương mặt quen thuộc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dù đã 34 tuổi, anh vẫn được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm và sự sáng tạo cho hàng tiền vệ. Cuối cùng, anh được bổ sung vào danh sách đội bóng sau khi việc đăng ký cho mùa giải mới đã chốt.

Phi Sơn tập luyện khi thử việc mùa giải mới. Ảnh: Ngọc Thắng.

Chặng đường thứ hai diễn ra ngắn hơn nhiều so với mong đợi. Ở mùa giải 2026/2027, Phi Sơn thường được ra sân ở những phút cuối hiệp 2.

Tại Cúp Quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Xuân Thiện Phú Thọ 0-0 sau 90 phút. Phi Sơn được tung vào sân giữa hiệp hai. Trong loạt sút luân lưu, anh sút bóng ra ngoài, và đội bóng núi Hồng để thua chung cuộc 2-3.

Sau trận đấu, Phi Sơn quyết định dừng lại với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh cho biết tuổi tác và thể lực đã đè nặng lên đôi chân, khiến anh không còn đáp ứng được kỳ vọng của bản thân cũng như của ban huấn luyện.

Phi Sơn tiếc nuối khi không thực hiện thành công lượt đá penalty. Ảnh chụp màn hình.

Hành trình của Trần Phi Sơn với đội bóng quê hương khép lại với nhiều thăng trầm. Anh từng là đội trưởng, là thủ lĩnh tinh thần và là chủ nhân bàn thắng đẹp nhất V.League 2023. Nhưng hành trình của Trần Phi Sơn ở đội bóng núi Hồng cũng là chuỗi ngày dài chống chọi với chấn thương. Sau hai lần gắn bó, tiền vệ quê Hương Sơn chính thức nói lời chia tay khi tuổi tác và thể lực không còn cho phép anh chơi bóng theo cách của mình.

Người hâm mộ sẽ cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về mùa giải 2021 rực rỡ, cú xe đạp chổng ngược đẹp nhất V.League 2023 cùng chiếc băng đội trưởng và sẽ luôn nhớ về Trần Phi Sơn một người con Hà Tĩnh đã hết lần này đến lần khác gượng dậy để trở lại sân cỏ vì đội bóng quê hương.