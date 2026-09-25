Trò cũ 'phá bĩnh' ngày ra mắt tuyển Đức của Klopp

Kết quả kể trên khiến màn ra mắt chính thức của tân huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp bên phía "Die Mannschaft" khép lại trong tiếc nuối, đồng thời khẳng định tinh thần chiến đấu kiên cường của Hà Lan dưới thời Xavi.

Đội khách sớm mở tỷ số ở phút 32 khi Felix Nmecha tận dụng pha kiến tạo của Karim Adeyemi để dứt điểm một chạm tung nóc lưới khung thành Bart Verbruggen. Bị dẫn bàn, Hà Lan vùng lên mạnh mẽ nhưng liên tục vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Marc-Andre ter Stegen cùng sự nghiệt ngã từ công nghệ VAR.

Đội chủ nhà có tới hai lần bị từ chối bàn thắng sau các pha dứt điểm của Virgil van Dijk và Mexx Meerdink vì lỗi trước đó, xen giữa là pha sút bóng dội cột dọc của Meerdink ở giữa hiệp hai.

Dẫu vậy, sức ép nghẹt thở với 22 cú dứt điểm (chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG lên tới 3.11) của "Cơn lốc màu da cam" cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Ruben van Bommel vẩy má ngoài điệu nghệ để Gakpo băng vào vô-lê cận thành, ấn định tỷ số hòa 1-1 trong ngày ra quân của cả hai ông lớn bóng đá châu Âu.

Ở trận đấu còn lại tại bảng B Nations League A, Hy Lạp đã đánh bại đội chủ nhà Serbia với tỷ số 2-1 để tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu.

Klopp gửi thông điệp đanh thép ngày ra mắt tuyển Đức Trong ngày ra mắt tuyển Đức vào chiều 24/5, HLV Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý.