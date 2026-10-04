Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ cùng Thành phố phát triển”

Chương trình hướng đến chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM (15-10-1982 – 15-10-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó, Cụm thi đua số 6 gồm Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng, Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Đoàn Viễn Thông TPHCM, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV, Đoàn Tập đoàn DIC… đã dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, tham quan di tích Hội trường Thống Nhất.

Cụm thi đua số 6 dâng hoa, dâng hương tại Bia Tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Cụm thi đua đã tổ chức chuyên đề “Tuổi trẻ cùng Thành phố phát triển” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng trên cho đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6, cho biết, với vai trò là lực lượng cán bộ trẻ đang công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc TPHCM, đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 6 đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận, đóng góp cho việc triển khai học tập, nghiên cứu, góp phần đưa Nghị quyết 79-NQ/TW và Luật phát triển đô thị vào thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, khẳng định mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và chuyên môn trong tham gia hiệu quả phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cùng đóng góp vào phong trào thanh niên của Đoàn UBND TPHCM và Thành Đoàn TPHCM.

Các đoàn viên, thanh niên chia sẻ tại chương trình