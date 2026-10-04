Đắk Lắk: Dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. (Ảnh: CTV)

Sáng 4/10, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10/1930-5/10/2026) và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi lễ, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang khởi nguồn từ sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đến nay. (Ảnh: CTV)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang khởi nguồn từ sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết: Phú Yên là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ người dân nơi đây đã hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp: yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, nghĩa tình; cần cù, sáng tạo; kiên cường, bất khuất trước mọi khó khăn, thử thách.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Khi thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách thống trị, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Phú Yên đã liên tục đứng lên đấu tranh. Nhiều phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi, thể hiện ý chí không cam chịu mất nước và khát vọng độc lập, tự do. Tuy nhiên, do chưa có đường lối cách mạng đúng đắn và một tổ chức đủ sức tập hợp, lãnh đạo quần chúng, các phong trào còn gặp nhiều khó khăn và chưa đi đến thắng lợi.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tại Phú Yên, từ các phong trào yêu nước và quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức từng bước được hình thành, tạo tiền đề cho sự ra đời của tổ chức Đảng. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ngày 5/10/1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh ở xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (nay thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. (Ảnh: CTV)

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng Phú Yên, mở đầu quá trình xây dựng, phát triển tổ chức Đảng ở địa phương.

Từ hạt nhân cách mạng đầu tiên ấy, các tổ chức cơ sở đảng từng bước được xây dựng, phát triển, phong trào cách mạng ngày càng lan rộng. Tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng Phú Yên có bước phát triển mới, trải qua các cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến tới cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Từ sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, qua các chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân đã tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách. Đó cũng là một trong những bài học sâu sắc từ chặng đường lịch sử ấy: mọi hoạt động của tổ chức Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân và vì nhân dân; sức mạnh của tổ chức Đảng được vun đắp từ niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh của nhân dân.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ dâng hương. (Ảnh: CTV)

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày giải phóng quê hương, trải qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, vùng đất Phú Yên đã có những bước phát triển quan trọng. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; kinh tế-xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong một không gian rộng mở từ đại ngàn Tây Nguyên đến đồng bằng và Biển Đông, tỉnh Đắk Lắk có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế và động lực phát triển. Truyền thống cách mạng, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của các vùng đất cùng hội tụ, bồi đắp thêm sức mạnh, ý chí và khát vọng để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, quý sau cao hơn quý trước. GRDP 9 tháng ước tăng 8,51%, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2021-2025. Thương mại, dịch vụ phát triển khá; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 2,3 tỷ USD.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. (Ảnh: CTV)

Du lịch có bước phát triển nổi bật, ước đón 8,34 triệu lượt khách, tăng gần 36%, vượt kế hoạch năm về lượng khách; tổng thu du lịch đạt gần 15.837 tỷ đồng, tăng hơn 38%. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển dịch vụ.

Công tác tháo gỡ khó khăn cho đầu tư có chuyển biến; đã xử lý 258/396 dự án tồn đọng, kéo dài. Toàn tỉnh có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới. Những kết quả này thể hiện nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển.

Giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được triển khai tại tất cả 102 xã, phường; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%. “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành việc xây mới, sửa chữa gần 1.500 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại do bão, lũ; 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ được đưa vào sử dụng, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định… Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Trải qua 96 năm, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đã trở thành một địa chỉ đỏ, lưu giữ dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng của địa phương.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đến nay tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. (Ảnh: CTV)

Trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ đã tưới thắm đất mẹ Phú Yên-Đắk Lắk, hun đúc nên truyền thống bất diệt cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin hứa trước anh linh của các bậc tiền bối cách mạng, trước toàn thể đồng chí, đồng bào: sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu không ngừng, giữ vững niềm tin son sắt với Đảng, với Bác Hồ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay sau lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm đối với những giá trị lịch sử cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đây cũng là một địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị lịch sử quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.