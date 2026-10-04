Mặt trận phường Minh Phụng: Chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân làm trung tâm

Lực lượng "Đại sứ số-Tổ công nghệ số cộng đồng" trên địa bàn. (Ảnh: Mặt trận phường Minh Phụng)

Từ việc chuẩn hóa năng lực cán bộ, hiện đại hóa quản trị hành chính, tiên phong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến các mô hình không gian văn hóa số và an sinh nghĩa tình, Mặt trận phường đã và đang thắt chặt sợi dây nối liền giữa ý Đảng và lòng dân.

Tiên phong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thấm nhuần tư tưởng "cán bộ là gốc của mọi công việc", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng đặt công tác bồi dưỡng cán bộ và hiện đại hóa quản trị lên hàng đầu. Địa phương đã ghi dấu ấn đậm nét khi số hóa 100% quy trình hành chính thông qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của các cơ quan Đảng. Kết quả cho thấy 100% văn bản đến được tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng; 100% văn bản đi thuộc thẩm quyền được ký số toàn trình, phát hành điện tử và 100% cán bộ cơ quan được cấp, sử dụng thư điện tử công vụ cũng như chứng thư số cá nhân.

Bên cạnh đó, mô hình văn phòng số và liên thông dữ liệu được thực hiện triệt để qua việc ứng dụng lịch công tác điện tử, hồ sơ điện tử, giúp giảm thiểu in ấn văn bản giấy, lưu trữ báo cáo định kỳ trên môi trường số và rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc.

Cán bộ Mặt trận phường Minh Phụng tiên phong khai thác các công cụ Trí tuệ nhân tạo vào hoạt động công vụ. (Ảnh: Mặt trận phường Minh Phụng)

Để phục vụ cho lộ trình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đầu tư, lắp đặt hạ tầng mạng cùng trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại tại trụ sở. Đồng thời, các chuỗi chương trình tập huấn nâng chuẩn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cũng được triển khai thường xuyên, giúp lực lượng cán bộ kiêm nhiệm tự tin ứng dụng công nghệ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phường, cán bộ Mặt trận đã tiên phong khai thác các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI như Notebook LM, ChatGPT) vào hoạt động công vụ. AI được đưa vào hỗ trợ xây dựng báo cáo, kế hoạch chuyên đề, kịch bản hội nghị, rà soát thể thức văn bản hành chính, biên tập tin bài truyền thông, cũng như tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân.

Ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường Minh Phụng cho biết: Việc rút gọn đáng kể thời gian xử lý các công việc kỹ thuật đã tạo điều kiện cho cán bộ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chiều sâu cho địa phương.

Song song đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được địa phương quan tâm, triển khai mạnh mẽ đến từng khu phố và sinh hoạt đoàn thể nhằm hỗ trợ người dân thích ứng với chuyển đổi số, những chuyển biến của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và địa giới hành chính mới. Mặt trận phường đã tích cực hướng dẫn nhân dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt ứng dụng thiết yếu. Nhằm giúp người dân định vị sau khi sắp xếp hành chính, mô hình “Xác định vị trí khu phố mới” và Bản đồ điện tử “Địa điểm các trụ sở cơ quan phường Minh Phụng” đã ra đời, tạo thuận lợi tối đa khi tra cứu và thực hiện thủ tục.

Mô hình "Trạm thông tin số và học tập trực tuyến cộng đồng" trên địa bàn phường. (Ảnh: Mặt trận phường Minh Phụng)

Mạng lưới kỹ năng số cộng đồng cũng được phủ sóng đến 36 khu phố thông qua các mô hình “Trạm thông tin số và học tập trực tuyến cộng đồng”, “Gia đình chuyển đổi số”, Không gian “Kết nối số-Đại sứ số” và lực lượng “Đại sứ số-Tổ công nghệ số cộng đồng”. Lực lượng này tận tình hỗ trợ người cao tuổi, hộ khó khăn với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau". Ngoài ra, sự tương tác đa chiều trên môi trường số còn được duy trì qua “Tổ công tác 3 trong 1” (tuyên truyền, ứng dụng, hỗ trợ), kênh “Minh Phụng số-Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân”, kênh YouTube Mặt trận phường và đội hình “Gõ cửa từng nhà-Số hóa từng hồ sơ nhận trợ cấp hưu trí xã hội”. Các nội dung chuyển đổi số này cũng được lồng ghép hiệu quả vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Số hóa giáo dục truyền thống

Một điểm sáng độc đáo khác của Mặt trận phường Minh Phụng là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế như một "hệ sinh thái số". Tại đây, người dân và cán bộ có thể trải nghiệm nhiều nội dung như: Tủ sách điện tử (lưu trữ kho tàng tài liệu, sách quý về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh); Bản đồ số trực quan (tái hiện sinh động hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành); Bảng tra cứu danh tính và Mã QR thông minh (Giới thiệu khoảng 175 tên, bí danh của Bác và kết nối bảo tàng 3D lưu giữ các địa danh lịch sử). Đặc biệt là được trải nghiệm Thực tế ảo (VR) "Bác Hồ với Đại đoàn kết dân tộc". Thông qua đó, giúp người xem hòa mình vào các thước phim lịch sử sống động, cảm nhận sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết nối bảo tàng 3D lưu giữ các địa danh lịch sử. (Ảnh: Mặt trận phường Minh Phụng)

Song song với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động, Mặt trận phường Minh Phụng cũng rất chú trọng phát huy nét đẹp nghĩa tình truyền thống trong công tác an sinh xã hội. Trong đợt Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Mặt trận phường đã phát động mô hình “Khu dân cư 3 an: An toàn-An ninh-An sinh”. Mô hình này nhằm nâng cao vai trò tự quản của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự và chủ động chăm lo cho các hộ yếu thế trên địa bàn.

Nghĩa tình trong các khu dân cư tiếp tục được bồi đắp thông qua các "Điểm an sinh", nơi phối hợp định kỳ trao tặng những suất ăn miễn phí ấm áp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Ông Đặng Hiếu cho biết, những chuyển biến toàn diện từ hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng AI cho đến các mô hình an sinh và giáo dục truyền thống tại phường Minh Phụng là minh chứng sinh động cho một Mặt trận hành động, sáng tạo và luôn gần dân. Đây chính là nền tảng vững chắc để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đồng hành cùng nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, an toàn và nghĩa tình.