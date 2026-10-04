Tỉnh Gia Lai đầu tư gần 330 tỷ đồng mua hơn 1.000 thiết bị y tế

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Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm 1.068 máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030.

Theo Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, dự án sẽ đầu tư 119 chủng loại, tổng cộng 1.068 máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 329,78 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 305,52 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, cân đối trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế; từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế về thiết bị và năng lực cung ứng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Báo cáo của Sở Y tế Gia Lai đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh hiện có 11.271 giường bệnh; trong đó 8 bệnh viện ngoài công lập có 1.383 giường, chiếm 12,27%. Số giường bệnh bình quân đạt 35,1 giường/10.000 dân, bằng 100,86% chỉ tiêu năm 2026 là 34,8 giường/10.000 dân. Mục tiêu đến năm 2030 của tỉnh là 36,4 giường/10.000 dân.

Cùng với tăng năng lực giường bệnh, Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng y tế. Năm 2025, tỉnh hoàn thành 10 dự án với tổng mức đầu tư hơn 509 tỷ đồng. Trong năm 2026, 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 396 tỷ đồng đã hoàn thành, bàn giao; 14 dự án đang triển khai.

Ngoài ra, 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 625 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và 31 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.923 tỷ đồng đã trình chủ trương đầu tư.

Theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND, nhu cầu vốn đầu tư cho y tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030 là 10.308,869 tỷ đồng, gồm 7.039,850 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và 3.269,019 tỷ đồng cho trang thiết bị.

Theo phương án của Sở Tài chính tại Tờ trình số 704/TTr-STC ngày 14/9/2026, ngân sách địa phương dự kiến bố trí 2.707,748 tỷ đồng và nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến 7.901,120 tỷ đồng. Sở Y tế cho biết khoảng 6.401,120 tỷ đồng dự kiến dành cho bệnh viện, trung tâm y tế hiện chưa có nguồn thay thế.

Riêng đối với trang thiết bị, ngoài dự án vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, một dự án mua sắm theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND gồm 93 chủng loại, 250 thiết bị cho 6 bệnh viện, tổng mức đầu tư 171,432 tỷ đồng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tổng quy mô hai dự án là 1.318 thiết bị, với tổng mức đầu tư khoảng 501,214 tỷ đồng.

Sở Y tế Gia Lai thông tin, nhu cầu vốn đầu tư trang thiết bị y tế toàn giai đoạn 2026-2030 là 3.269,019 tỷ đồng; hiện đã xác định được khoảng 680,443 tỷ đồng, còn khoảng 2.588,576 tỷ đồng chưa xác định được nguồn.

Thời gian qua, ngành y tế cũng đã điều chuyển 61 thiết bị có nguyên giá 18,645 tỷ đồng và tiếp nhận 27 tài sản viện trợ, tài trợ trị giá 8,653 tỷ đồng./.