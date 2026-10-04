Trường Đại học Nha Trang kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng 4-10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Khánh Hòa (4-10-1976 - 4-10-2026). Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Vũ Luận - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Vũ Luận và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lương Đức Hải và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Năm 1976, trường chuyển từ Hải Phòng vào Nha Trang, mở ra một chặng đường phát triển mới, gắn bó lâu dài với tỉnh Khánh Hòa. Trong 50 năm, từ một cơ sở đào tạo có thế mạnh về thủy sản, trường từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và hợp tác, hình thành một hệ sinh thái gắn kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp, cộng đồng, qua đó đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển của địa phương và khu vực. Trường đã đào tạo gần 75.000 cử nhân, kỹ sư; 4.405 thạc sĩ và 123 tiến sĩ. Nhiều thế hệ người học sau khi tốt nghiệp đã trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp và lực lượng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 9 ngành trình độ tiến sĩ, 17 ngành trình độ thạc sĩ và 39 ngành trình độ đại học với quy mô hơn 18.000 người học.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Đại học Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể của Trường Đại học Nha Trang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân của Trường Đại học Nha Trang.

Quá trình đào tạo của nhà trường luôn được điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn; hệ thống cơ sở thực hành, thực nghiệm, tàu nghiên cứu, trại nuôi trồng thủy sản và các cơ sở sản xuất được đầu tư xây dựng. Công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường luôn gắn với lợi thế và nhu cầu của địa phương như: Nuôi biển, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản, môi trường biển, bảo tồn nguồn lợi, đa dạng sinh học và kinh tế biển; đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển của Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hà ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trường Đại học Nha Trang đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực gắn với biển và kinh tế biển; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Đồng chí nhấn mạnh, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu và yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường khoa học công nghệ là những đột phá quan trọng, trong đó có nhiều lĩnh vực là thế mạnh của Trường Đại học Nha Trang. Do đó, tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở giáo dục đại học chủ lực của địa phương và khu vực, phát huy tiềm lực khoa học công nghệ để giải quyết các bài toán phát triển của tỉnh; mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác với doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hướng tới mô hình Trường Đại học Nha Trang phát triển thành đại học vùng, có khả năng phục vụ rộng hơn cho Khánh Hòa và các địa phương trong khu vực. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động ổn định, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cán bộ, giảng viên của nhà trường qua các thời kỳ tham dự lễ kỷ niệm.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân của trường vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, triển lãm của nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.