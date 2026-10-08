Tuần tra đêm phát hiện 'con nghiện'

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiền.

Trước đó, khuya 4-10, trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an xã Tuy Phước Bắc phát hiện Hiền có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 1 đoạn ống hút và 1 túi nhựa có chứa chất nghi là ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an xác định Hiền dương tính với Methamphetamine. Qua giám định, các hạt tinh thể màu trắng bên trong đoạn ống hút nhựa và túi nhựa đều là ma túy Methamphetamine. Hiện Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.