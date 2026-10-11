Lật tẩy đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng với thủ đoạn đặc biệt tinh vi

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia. Do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng.

Nhóm tội phạm còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Trưởng Ban chuyên án), các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.