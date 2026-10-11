Quảng Ngãi: 105 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 11/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 10 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 105 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì tại điểm bán B.Đ, phường Cẩm Thành.

Các bệnh nhân đang được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa khu vực Mộ Đức.

Gần 105 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý vụ việc; chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương thông báo rộng rãi để người dân trong khu vực biết. Những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị.

Đồng thời, cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm và công khai kết quả theo quy định.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 15 giờ ngày 9/10, người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt sau khi ăn bánh mì có nhân tại điểm bán B.Đ. Sau đó, nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự và phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Các bác sĩ đang thăm khám cho các bệnh nhân - Ảnh Duy Hưng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ điểm bán bánh mì B.Đ, cho biết cơ sở hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày. Một số nguyên liệu chế biến như tương ớt, rau và nước sốt được chuẩn bị tại nhà.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong chế biến, kinh doanh. Các loại thực phẩm làm nhân bánh mì được chế biến tại bếp gia đình.

Đáng chú ý, khu vực bếp nằm trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở gần cửa khu vực bếp. Những vấn đề này được ghi nhận để phục vụ công tác xác minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì B.Đ, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ điều tra, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để xác định nguyên nhân vụ việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Hiện nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.