Cho giá đỗ 'tắm' hóa chất, 2 chủ cơ sở lĩnh án tù

Theo cáo trạng, tháng 8/2025, Tạ Văn Xã (SN 1992) thuê đất tại khu Yên Hợp, phường Mạo Khê để sản xuất giá đỗ.

Biết rõ chất 6-BAP không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, Xã vẫn mua hóa chất này qua mạng xã hội, pha vào nước tưới giá đỗ nhằm tạo ra cây giá to, mập, đẹp mã và tăng lợi nhuận.

Phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Khoảng 1h ngày 15/4/2026, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở của Xã, thu giữ hơn 3,4 tấn giá đỗ chuẩn bị đưa ra thị trường. Kết quả giám định sau đó xác định các mẫu giá đỗ đều chứa chất 6-BAP.

Theo lời khai của các mối buôn, mỗi ngày, Xã cung cấp từ 100 - 300kg giá đỗ cho một người để phân phối tại chợ Minh Thành, phường Đông Mai; bán từ 20 - 30 kg cho một người khác tiêu thụ tại chợ Mạo Khê.

TAND khu vực 5 – Quảng Ninh đã tuyên phạt Tạ Văn Xã 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngoài ra, TAND khu vực 2 – Quảng Ninh tuyên phạt Phạm Thị Quỳnh (SN 1973, trú phường Quảng Yên) 6 tháng tù về cùng tội danh trên.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Công an TP Quảng Ninh kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Quỳnh, thu giữ 444,49kg giá đỗ đang ươm cùng nhiều túi hóa chất cất giấu sau nhà. Kết quả giám định cho thấy các mẫu giá đỗ có chứa chất 6-BAP.

Quỳnh khai nhận, từ cuối năm 2024 đã mua hóa chất với giá khoảng 10 nghìn đồng/gói để ngâm, tạo ra giá đỗ không rễ, bóng đẹp, cung cấp cho thị trường khu vực Hạ Long.

Theo sổ sách ghi chép, Quỳnh đã bán tổng cộng hơn 97 tấn giá đỗ, bao gồm cả loại có sử dụng hóa chất và loại không sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định được khối lượng cụ thể của từng loại cũng như toàn bộ người mua.