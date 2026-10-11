Lào Cai: Bắt nguyên kế toán chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng tiền bảo hành công trình

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Lý (SN 1981), nguyên kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát (trước sáp nhập), về tội “Tham ô tài sản”.

Công an tỉnh Lào Cai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý. Ảnh CACC.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến Đặng Thị Lý.

Người này có hộ khẩu thường trú tại phường Lào Cai, hiện là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát, từng giữ chức vụ kế toán tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, Đặng Thị Lý đã lập và ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả.

Thông qua các hồ sơ này, Lý làm thủ tục rút tiền bảo hành của các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý.

Bị can bị điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của bị can và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.