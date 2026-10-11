Quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm cầu Chữ Y

Khu vực tìm kiếm có diện tích khoảng 500 m², là trường học bỏ hoang và đất nông nghiệp.

Theo các nhân chứng lịch sử, nơi đây từng an táng khoảng 100 liệt sĩ. Mặc dù đã qua các đợt quy tập lớn vào các năm 1975 và 1985, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn phần mộ bị sót do thay đổi địa hình và biến động thời gian.

Lực lượng chức năng tỉ mỉ tìm kiếm và cất bốc thành công hài cốt 3 liệt sĩ.

Qua xác minh thông tin, khoanh vùng và tổ chức đào tìm xuyên suốt nhiều ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên vào sáng 8/10 trong tình trạng còn nguyên vẹn. Đến chiều muộn 9/10, hài cốt liệt sĩ thứ hai tiếp tục được quy tập thành công.

Tiếp đó, ngày 10/10, đơn vị cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ ba cùng một số di vật thời kháng chiến như thắt lưng, túi cơm, túi vượt sông của bộ đội.

Di vật của các liệt sĩ còn sót lại sau hàng chục năm nằm trong lòng đất.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cho biết: Tất cả hài cốt và di vật được cất bốc cẩn trọng, thực hiện các thủ tục theo quy định và đã được lấy mẫu ADN để xác định danh tính. Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng tại nhà quàn của đơn vị trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau (thứ tư từ phải sang) và các thành viên Đội cùng người dân địa phương thắp hương tri ân các liệt sĩ.

Trung tá Lê Quang Thái cho biết thêm, đây là hài cốt thứ 10 được đơn vị quy tập thành công kể từ khi đi vào hoạt động. Đội đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, đào tìm với quyết tâm cao nhất để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương./.