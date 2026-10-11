Liệt sĩ Trần Hữu Việt trở về trong vòng tay quê hương

Sinh năm 1962 tại xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), đồng chí Trần Hữu Việt nhập ngũ tháng 3-1983. Đồng chí từng giữ cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2.

Liệt sĩ Trần Hữu Việt trở về quê hương sau 41 năm nằm lại nơi biên ải. Ảnh: ĐÔNG GIANG

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đồng chí Trần Hữu Việt đã anh dũng hy sinh ngày 14-1-1985, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (nay là xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Sau 41 năm nằm lại nơi biên ải, tối 10-10, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt cho Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình và gia đình tổ chức truy điệu, an táng.

Cụ Trần Văn Sử đọc lại bức thư cuối cùng mà người con trai của cụ - đồng chí Trần Hữu Việt gửi về. Ảnh: ĐÔNG GIANG

Cụ Trần Văn Sử nâng niu di ảnh của con trai. Ảnh: ĐÔNG GIANG

Ngày liệt sĩ Trần Hữu Việt trở về với gia đình, quê hương, người thân, hàng xóm, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến tri ân người con ưu tú của quê hương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức truy điệu liệt sĩ Trần Hữu Việt tại quê nhà. Ảnh: ĐÔNG GIANG

Thượng tá Đặng Tiến Thịnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang (bên trái) và Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) (bên phải) động viên cụ Trần Văn Sử. Ảnh: ĐÔNG GIANG

Cụ Trần Văn Sử, 95 tuổi, cha đẻ của liệt sĩ Trần Hữu Việt, người đảng viên 65 năm tuổi Đảng, tay run run nâng niu di ảnh và lá thư cuối cùng mà con trai gửi về. Cụ nghẹn ngào đón con trở về, đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội mang lại niềm an ủi cho gia đình sau 41 năm đằng đẵng.