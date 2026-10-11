Bắt giữ nhóm đối tượng từ Hà Tĩnh sang Nghệ An trộm xe máy

Tối 10/10, Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động trộm cắp xe máy tại Nghệ An, sau đó đưa phương tiện về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

3 đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng công an phát hiện 3 người điều khiển 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, khống chế và đưa cả 3 người cùng phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Qua xác minh, những người liên quan được xác định gồm N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú tại xã Đan Hải và Lê Văn Học (SN 2007), trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận 2 chiếc xe máy đang sử dụng là tài sản vừa lấy trộm tại Nghệ An, đang trên đường đưa về Hà Tĩnh tìm cách tiêu thụ.

Tiếp tục đấu tranh, N.D.H. và U.N.T. khai nhận, do cần tiền tiêu xài, từ đầu tháng 9/2026 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đã bàn bạc, nhiều lần sang địa bàn Nghệ An để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này đã thực hiện 9 vụ trộm xe máy, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Sau khi lấy được phương tiện, các đối tượng đưa về Hà Tĩnh và liên hệ với Lê Văn Học để tìm người mua.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn xe, đồng thời sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mua và nhanh chóng tiêu thụ tài sản trộm cắp.