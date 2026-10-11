CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

Clip xe ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh.

Mạng xã hội vừa đăng tải hình ảnh một chiếc ô tô màu đỏ mận, mang biển kiểm soát 29N-3934 kéo lê một mái tôn trên đường. Phần vật liệu kéo theo bị lệch sang bên phải, cạ cả vào phần vỉa hè, khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc và khó hiểu vì sao tài xế lại liều lĩnh bất chấp nguy hiểm để kéo lê mái tôn giữa đường đông người?

Tài xế dùng dây thừng buộc vào mái tôn để kéo lê gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tài khoản Facebook có tên "Ngoclinh" bày tỏ: "mái tôn này giá chưa đến 500k nhưng hành động này đáng phạt gấp nghìn lần".

Một tài khoản khác cho rằng, tài xế lái ô tô đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Hành động dùng ô tô kéo lê mái tôn giữa đường cần được lên án, lực lượng chức năng cần vào cuộc và có hình thức xử phạt thích đáng với hành động nguy hiểm này.

Ngày 11/10, đại diện Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang làm rõ người điều khiển chiếc xe xuất hiện trong clip để xử lý.

Theo đại diện đơn vị, ô tô này đã được mua bán qua nhiều đời chủ. Danh tính tài xế tại thời điểm kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường vẫn đang được xác minh.