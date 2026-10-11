Liên tiếp triệt phá loạt vụ án ma túy, bắt giữ 11 đối tượng với hàng trăm viên hồng phiến

Ngày 11.10, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã liên tiếp triệt phá loạt vụ án ma túy, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 vụ án bị triệt phá, lực lượng chức năng thu giữ hơn 72 gam heroin, gần 600 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Quàng Văn Thoan (SN 1977), Cà Văn Định (SN 1976), Lường Văn Phú (SN 1994) và Quàng Văn Toan (SN 1989), cùng trú tại xã Chiềng Sơ (Sơn La).

Các đối tượng trong loạt vụ án vừa bị triệt phá. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an xã Chiềng Sơ bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hờ Nỏ Chư (SN 1969), Vàng A Vì (SN 1974), Lò Văn Oát (SN 1998), Quàng Văn Dân (SN 1983), Lò Thị Cảm (SN 1980) và Lò Văn Hơn (SN 1990), cùng trú tại xã Chiềng Sơ.

Đối tượng còn lại là Lò Văn Chung (SN 2005, trú tại xã Chiềng Sơ) bị bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện các vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.