Từ 'Bình dân học vụ số 1.1.1'...

Đưa dịch vụ công về thôn

Mới đây, tổ công tác lưu động UBND xã Minh Hóa gồm 11 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ra quân thực hiện mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ” tại thôn Tiến Hóa. Đây là thôn đặc thù, cách xa trung tâm xã khoảng 15km, dân cư sống rải rác, việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiện ích số của bà con còn hạn chế, nhất là những người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày chủ nhật, tổ công tác lưu động gồm cán bộ, công chức xã Minh Hóa trực tiếp về thôn Tiến Hóa, mang theo máy móc, phương tiện cần thiết để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Từ việc hướng dẫn thành phần hồ sơ, giải thích quy trình, thời hạn giải quyết đến hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ điện tử… đều được cán bộ trực tiếp trao đổi, giải quyết và hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số để giải quyết TTHC ngay tại nhà.

Thôn Tiến Hóa có dân cư thưa thớt, xa trung tâm xã nên mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ” đã giúp bà con hạn chế đi lại - Ảnh: X.V

Ngày đầu ra quân, tổ công tác đã tiếp đón hơn 50 lượt người dân đến liên hệ, nhờ hỗ trợ thực hiện TTHC trên môi trường số; tiếp nhận 20 bộ hồ sơ, trong đó 12 hồ sơ được giải quyết, trả kết quả ngay tại chỗ; 8 hồ sơ đang được giải quyết theo quy định. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, tổ công tác còn hướng dẫn người dân về thành phần hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết TTHC; mức thu và cách thức nộp thuế, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính liên quan. Người dân cũng được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai biểu mẫu, sử dụng tài khoản định danh điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Hóa Cao Thị Thanh Thỏa cho biết: “Qua thực tế triển khai tại thôn Tiến Hóa, chúng tôi nhận thấy người dân có nhu cầu khá lớn về hướng dẫn TTHC, nhất là những thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên, chính sách nhưng chưa biết cách ứng dụng công nghệ số để giải quyết.

Từ đó, chúng tôi tập trung giúp bà con sử dụng tiện ích số để tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu, hạn chế việc đi lại nhiều lần. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn hướng dẫn để người dân tiếp cận, làm quen và chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho những lần sau để giảm thời gian giải quyết TTHC của cán bộ”.

Gần dân từ những việc làm cụ thể

Theo ghi nhận của phóng viên, lĩnh vực địa chính-nông nghiệp-môi trường được nhiều người dân quan tâm nhất. Đây cũng là nhóm thủ tục thường có hồ sơ, giấy tờ và quy trình tương đối phức tạp. Nếu người dân chưa nắm rõ quy định, việc làm hoặc bổ sung hồ sơ sẽ mất nhiều lần, làm tăng thời gian và chi phí đi lại.

Anh Đinh Duy Khánh, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Hóa phụ trách lĩnh vực địa chính-nông nghiệp-môi trường, chia sẻ: “Đối với các TTHC về đất đai, người dân thường quan tâm nhất đến việc cần chuẩn bị những giấy tờ gì, thực hiện theo trình tự nào và bao lâu thì có kết quả.

Thấu hiểu được trăn trở đó, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với bà con, xem từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn. Những nội dung nào có thể thực hiện trực tuyến thì hướng dẫn người dân thực hiện trên môi trường điện tử, trường hợp xử lý trực tiếp thì hướng dẫn bà con chuẩn bị giấy tờ, làm hồ sơ phù hợp”.

Đông đảo người dân thôn Tiến Hóa, xã Minh Hóa, đến nhà văn hóa thôn giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: X.V

“Thôn Tiến Hóa cách xa trung tâm xã, dân cư sống rải rác nên một số hộ dân gặp khó khăn trong việc đi lại để giải quyết TTHC. Rất may, nhờ cán bộ xã về tận thôn hướng dẫn tận tình, giúp bà con ứng dụng những tiện ích số vào giải quyết TTHC. Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh đều được cán bộ hỗ trợ trực tiếp, nhiệt tình. Tôi rất mong mô hình được duy trì, mở rộng để người dân ở khu vực xa trung tâm xã biết cách sử dụng công nghệ số để thực hiện TTHC, giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại”, Trưởng thôn Tiến Hóa Đinh Thanh Liêm cho hay.

“Trước khi triển khai mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ”, UBND xã Minh Hóa đã cấp máy tính, máy in, lắp đặt wifi, thành lập tổ chuyển đổi số ở các thôn, hướng dẫn bà con truy cập internet, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số 1.1.1”. Qua đó đã góp phần tăng số lượng hồ sơ dịch vụ công nộp trực tuyến, giảm hồ sơ nộp trực tiếp. UBND xã còn chỉ đạo tổ công tác hỗ trợ người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID...”, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hóa Trần Thị Thanh Nhàn cho biết.

Anh Đinh Ngọc, người dân thôn Tiến Hóa đến nhà văn hóa thôn thực hiện TTHC liên quan đến đất đai cho biết: “Được cán bộ về tận thôn hướng dẫn nên tôi thấy rất thuận tiện. Những giấy tờ cần chuẩn bị, cách thực hiện và các bước tiếp theo đều được cán bộ giải thích cụ thể nên hồ sơ của tôi được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Đặc biệt, cán bộ đã hướng dẫn, giúp tôi biết cách sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng tiện ích số để nộp các hồ sơ liên quan nhanh chóng và hiệu quả”.

Mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ” không chỉ là giải pháp tình thế nhằm giảm việc đi lại cho người dân mà còn góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn, giúp Nhân dân biết cách ứng dụng công nghệ số vào việc giải quyết TTHC ngay tại nhà. Mỗi hồ sơ được hướng dẫn đúng, mỗi TTHC được giải quyết kịp thời và mỗi người dân biết thêm cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến là thêm một bước tiến để xã vùng cao Minh Hóa xây dựng nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ...