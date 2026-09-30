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Chiều 30-9, giá vàng lên 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 30-9 tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với sáng nay, khi giá vàng thế giới phục hồi.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Biểu đồ giá vàng miếng SJC ngày 30-9

Biểu đồ giá vàng miếng SJC ngày 30-9

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng tăng giá vàng nhẫn 9999 lên 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, lên 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cùng thời điểm chiều 30-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.191 USD/ounce, tăng khoảng 18 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,5 - 12 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chieu-30-9-gia-vang-len-1441-trieu-dongluong-post874235.html