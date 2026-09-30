CEO Ford cảnh báo Mỹ cần thận trọng trước làn sóng xe Trung Quốc
CEO Ford Jim Farley cho rằng Mỹ cần cân nhắc kỹ cách thức các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường, đồng thời cảnh báo châu Âu có thể là bài học đáng chú ý.
Phát biểu tại một hội nghị của Automotive News, CEO Ford Jim Farley nói Mỹ cần "cực kỳ thận trọng" trước cách các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tiếp cận thị trường nước này.
Ford vừa hợp tác, vừa đề phòng xe Trung Quốc
"Đã quá muộn", ông Farley nhận định về thị trường châu Âu, đề cập đến mức độ hiện diện ngày càng tăng của các hãng xe Trung Quốc tại khu vực này. Theo ông, tốc độ mở rộng của xe Trung Quốc đang tạo áp lực lớn lên ngành công nghiệp ôtô bản địa.
Dù cảnh báo về sức ép từ Trung Quốc, ông Farley cho biết Ford vẫn sẽ hợp tác với các doanh nghiệp nước này trong những lĩnh vực mà việc hợp tác mang lại hiệu quả về vốn hoặc Ford chưa có đủ chuyên môn.
Một ví dụ là quan hệ hợp tác giữa Ford và nhà sản xuất pin Trung Quốc CATL để sản xuất pin giá thấp hơn tại một nhà máy ở Michigan. Chiến lược này khiến Ford đối mặt với nhiều chỉ trích trong những năm gần đây, đặc biệt liên quan đến các thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ xe và pin.
Vào tháng 9/2026, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đã gửi thư cho CEO Farley, bày tỏ lo ngại rằng các thỏa thuận của Ford với doanh nghiệp Trung Quốc đang khiến hãng xe Mỹ "đan xen tương lai với các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn".
Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu ôtô trên toàn cầu
Sự trỗi dậy nhanh chóng của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc và tốc độ mở rộng xuất khẩu đang khiến các nhà sản xuất ôtô từ Nhật Bản, Đức đến Mỹ phải quan tâm.
Trung Quốc được dự báo xuất khẩu khoảng 12 triệu ôtô trong năm nay, tới các thị trường như châu Âu, Mỹ Latin và nhiều khu vực khác. Con số này cao gấp khoảng bốn lần mức gần 3 triệu xe của năm 2022.
Tại Mỹ, xe Trung Quốc hiện gần như chưa thể tiếp cận thị trường do các quy định cấm sử dụng phần mềm xe có nguồn gốc Trung Quốc cùng mức thuế nhập khẩu vượt mức 100%. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo ngành lo ngại những rào cản này có thể không được duy trì dài hạn.
Các nhóm vận động của nhiều nhà sản xuất ôtô, đại lý và nhà cung cấp linh kiện đang thúc đẩy Quốc hội xây dựng một lệnh cấm lâu dài đối với ôtô Trung Quốc, khi Mỹ tiếp tục cân nhắc cách ứng phó với sức cạnh tranh ngày càng lớn từ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.
Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/ceo-ford-canh-bao-my-can-than-trong-truoc-lan-song-xe-trung-quoc-post1686575.html