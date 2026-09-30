Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên: Công đoàn phải coi trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Đinh Chiến

Ngày 30/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn xã, phường, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Hưng Yên.

Tại lễ công bố, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh công bố các quyết định về việc thành lập Công đoàn 14 xã, phường, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, kể từ 1/10/2026; các quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quyết định về việc thành lập công đoàn 14 xã, phường, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: Đinh Chiến

Tại buổi lễ cũng công bố các quyết định về việc chuyển giao công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn về trực thuộc tại 16 công đoàn được thành lập để quản lý, chỉ đạo hoạt động và ký kết biên bản bàn giao Công đoàn cơ sở, đoàn viên từ Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên về 16 công đoàn được thành lập.

14 Công đoàn xã, phường được thành lập gồm: Đường Hào, Phố Hiến, Vũ Phúc, Thái Bình, Diên Hà, Nguyễn Văn Linh, Đông Hưng, Hoàng Hoa Thám, Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Như Quỳnh, Tiền Hải, Tống Trân và Triệu Việt Vương.

Ký kết biên bản bàn giao Công đoàn cơ sở, đoàn viên từ Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên về 16 Công đoàn được thành lập. Ảnh: Đinh Chiến

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn tỉnh Hưng Yên; là bước cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, tổ chức Công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các Công đoàn mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và địa bàn phụ trách; đặc biệt coi trọng chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các Công đoàn mới thành lập. Ảnh: Đinh Chiến

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu các Công đoàn rà soát từng địa bàn, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nơi có đông lao động để vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhưng không chạy theo số lượng, hình thức.

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi công nhân, có kỹ năng đối thoại, thương lượng và giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường và cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động người lao động thi đua sản xuất, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững.