Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội, cho biết tính đến ngày 29-9, sở tiếp nhận 124 kiến nghị từ doanh nghiệp. Trong đó, 62 kiến nghị được giải quyết trước hội nghị.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PHẠM LINH

Các kiến nghị được phân loại thành 4 nhóm. Cụ thể, mã xanh là đã có câu trả lời và được giải quyết trước hội nghị. Mã vàng thuộc thẩm quyền thành phố cần cho ý kiến tại hội nghị. Mã đỏ là những nội dung các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu. Mã xám là những vấn đề vượt thẩm quyền thành phố, cần kiến nghị các bộ, ngành Trung ương.

Ông Cù Ngọc Trang thông tin, 124 kiến nghị tập trung vào 6 nhóm vấn đề. Đó là gồm: vốn cho đổi mới công nghệ; thị trường và “khách hàng đầu tiên”; môi trường thử nghiệm và hạ tầng nghiên cứu; thể chế, công nhận và tài sản trí tuệ; dữ liệu và chuyển đổi số; nhân lực và liên kết viện, trường.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN TP Hà Nội trao đổi với các đại biểu. Ảnh: PHẠM LINH

Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh vốn, thị trường, khách hàng đầu tiên, điều kiện thử nghiệm công nghệ, thủ tục công nhận, định giá tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và nhân lực. Riêng 18 kiến nghị chưa được giải quyết trong nhóm thể chế, công nhận và tài sản trí tuệ liên quan đến định giá tài sản trí tuệ, tiêu chí công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hạch toán doanh thu KH-CN để hưởng ưu đãi thuế.

Các kiến nghị quan trọng được trao đổi tại 3 phiên đối thoại dành cho doanh nghiệp KH-CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ số.

Lãnh đạo Sở KH-CN cam kết, các kiến nghị mới phát sinh tại hội nghị sẽ được phân loại, chuyển cơ quan chủ trì trước ngày 7-10; đôn đốc để doanh nghiệp nhận được câu trả lời bằng văn bản chậm nhất ngày 22-10. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tham mưu kiến nghị Trung ương trước ngày 31-10.