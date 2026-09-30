Những mô hình kinh tế mở hướng làm giàu ở miền núi Hà Tĩnh

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tín dụng và các dự án đầu tư tăng cao, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh huy động tiền gửi trong nước mà còn đẩy mạnh các kênh vốn dài hạn như phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. Xu hướng này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị tỷ giá, kỳ hạn và chi phí vốn.