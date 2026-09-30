Những mô hình kinh tế mở hướng làm giàu ở miền núi Hà Tĩnh
Tại các địa bàn miền núi Hà Tĩnh, người dân đang từng bước khai thác lợi thế đất đai để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp như trồng cây ăn quả, cây dược liệu, trồng rừng và chăn nuôi hươu. Nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao đời sống và mở hướng phát triển sản xuất hàng hóa ở khu vực miền núi.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nhung-mo-hinh-kinh-te-mo-huong-lam-giau-o-mien-nui-ha-tinh-post1390178.html