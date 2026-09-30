Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

Cổ phiếu NVL có màn đảo chiều đáng chú ý sau hai phiên giảm hết biên độ. Mã này mở cửa dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, nhưng lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện, hấp thụ lượng cổ phiếu dư bán và kéo thị giá trở lại trên tham chiếu.

Kết phiên, NVL dừng tại 10.200 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 97 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 962 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Riêng 15 phút đầu phiên đã có khoảng 47 triệu cổ phiếu được sang tay.

Cổ phiếu NVL đảo chiều sau 2 phiên giảm sàn. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại cũng đảo chiều tại NVL khi mua ròng hơn 4,95 triệu cổ phiếu, giá trị trên 49 tỷ đồng. Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Novaland đón thông tin tích cực liên quan Aqua City.

Trong ngày 28/9 và 29/9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 8 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án thành phần thuộc Aqua City. Theo thông tin được công bố, 7/8 phân khu không phải nộp thêm tiền sử dụng đất, qua đó giảm đáng kể áp lực chi phí phát sinh tại dự án.

Tuy nhiên, NVL vẫn đang đứng trước áp lực tài chính lớn. Novaland chuẩn bị chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Phần lớn số tiền dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu và xử lý nghĩa vụ quá hạn tại các công ty con.

Trái ngược với NVL, PNJ tiếp tục chìm trong áp lực bán. Cổ phiếu này giảm hết biên độ xuống 26.600 đồng, đánh dấu phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp và phiên giảm thứ bảy liên tục. Cuối phiên, hơn 26 triệu cổ phiếu vẫn nằm chờ bán tại giá sàn.

Sức ép lên PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2026. Doanh thu dự kiến ở mức 39.057 tỷ đồng, trong khi khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi khiến PNJ dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng. Nếu loại khoản dự phòng này, lợi nhuận sau thuế ước khoảng 800 tỷ đồng. Công ty cũng đang trình phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong giai đoạn quý IV/2026 - quý II/2027.

Trong khi hai cổ phiếu lớn tạo diễn biến trái chiều, thị trường chung lại thiếu động lực. VN-Index chốt phiên tại 1.768,62 điểm, giảm 9,11 điểm, tương đương 0,51%. HoSE có 178 mã giảm và 129 mã tăng; thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 15.230 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung ở nhóm dầu khí và bất động sản. GAS giảm 3,42%, BSR giảm 3,38%, PVD mất 3,43%, PVS giảm 1,76%; VHM giảm 1,86%. Ở chiều ngược lại, VPB tăng 1,96%, GEE và SGT cùng tăng 5,14%, trở thành những điểm sáng hiếm hoi.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 912 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.