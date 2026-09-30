Nghệ An: Hoàn thành và vượt mức 9/9 chỉ tiêu trọng tâm chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2026

Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với sự tham gia đông đảo của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phương Huyền

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động hơn một năm, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện tại cơ sở và khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của người dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Phong - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Huyền

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là các hoạt động tình nguyện gắn với chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với 792 đội hình, thu hút khoảng 42.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ hơn 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Cùng với đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, thể thao, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế được triển khai ở nhiều địa bàn. Đặc biệt, 21/21 xã khu vực biên giới đất liền được tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Các đại biểu trình bày tham luận, trao đổi về các nội dung hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ảnh: Phương Huyền

Tại hội nghị, 10 tham luận cùng các ý kiến trao đổi tập trung vào từng nội dung hoạt động của chiến dịch; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, nhất là trong triển khai công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tại miền núi, vùng khó khăn, chuyển đổi số và huy động nguồn lực. Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số mô hình còn nhỏ lẻ, tính bền vững chưa cao; việc cập nhật số liệu, báo cáo và nhân rộng những mô hình hiệu quả còn chậm.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Huyền

Từ thực tiễn triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục lựa chọn nội dung, lực lượng phù hợp với từng địa bàn, nhiệm vụ; duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, tập trung vào các hoạt động thiết thực, có kết quả rõ ràng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ sở, người dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Phương Huyền

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho tuổi trẻ Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch.