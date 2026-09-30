Nghệ An: Hoàn thành và vượt mức 9/9 chỉ tiêu trọng tâm chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2026
Sáng 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Sau hơn 3 tháng triển khai, 9/9 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch đều hoàn thành và vượt mức đề ra.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động hơn một năm, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện tại cơ sở và khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của người dân.
Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là các hoạt động tình nguyện gắn với chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với 792 đội hình, thu hút khoảng 42.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ hơn 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân.
Cùng với đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, thể thao, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế được triển khai ở nhiều địa bàn. Đặc biệt, 21/21 xã khu vực biên giới đất liền được tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.
Tại hội nghị, 10 tham luận cùng các ý kiến trao đổi tập trung vào từng nội dung hoạt động của chiến dịch; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, nhất là trong triển khai công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tại miền núi, vùng khó khăn, chuyển đổi số và huy động nguồn lực. Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số mô hình còn nhỏ lẻ, tính bền vững chưa cao; việc cập nhật số liệu, báo cáo và nhân rộng những mô hình hiệu quả còn chậm.
Từ thực tiễn triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục lựa chọn nội dung, lực lượng phù hợp với từng địa bàn, nhiệm vụ; duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, tập trung vào các hoạt động thiết thực, có kết quả rõ ràng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ sở, người dân.
Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho tuổi trẻ Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-hoan-thanh-va-vuot-muc-9-9-chi-tieu-trong-tam-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-2026-10352475.html